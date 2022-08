Universität St.Gallen HSG: St.Galler Regierung verabschiedet neues Universitätsgesetz – das sagt Bildungschef Stefan Kölliker Das revidierte Universitätsgesetz stiess gemäss Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen, während der Vernehmlassung auf grosse Akzeptanz. Wie kontrovers die Debatte im Kantonsrat verlaufen wird, ist noch ungewiss.

Das neue Universitätsgesetz der HSG soll 2024 in Kraft treten. Bild: Michel Canonica

Die Regierung des Kantons St.Gallen hat das neue Universitätsgesetz der HSG verabschiedet. Dies, nachdem es im November des vergangenen Jahres in die Vernehmlassung geschickt worden war.

Stefan Kölliker (SVP), Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Diese sei positiv verlaufen, sagt Stefan Kölliker, Vorsteher des St.Galler Bildungsdepartements, auf Anfrage. Kölliker sagt:

«Das neue Unigesetz stiess in der Vernehmlassung auf grosse Akzeptanz.»

Das über 30 Jahre alte Gesetz und die Kontrollmechanismen an der Universität hatten im Zuge vergangener Skandale eine neue Dringlichkeit und Brisanz erhalten. Die Kritik am in die Jahre gekommenen Unigesetz sei berechtigt gewesen, sagt Kölliker. Die kritisierten Mängel seien nun behoben worden. In Bezug auf die Spesenskandale an der HSG sagt Kölliker, dass etwa das Spesenreglement, unabhängig von der Revision des Unigesetzes, bereits «massiv verbessert» worden sei.

Die Zuständigkeiten innerhalb der HSG und ihrer Institute sind mit dem neuen Unigesetz besser geregelt, betont der St.Galler Bildungschef weiter. «Unklarheiten wurden behoben.» Die Rollen in den verschiedenen Aufgabenbereichen der HSG – Strategie, Aufsicht, Lehre, Forschung seien nun klarer definiert, so der Regierungsrat.

Wie kontrovers wird die Debatte im Kantonsrat?

Hat die St.Galler Regierung nach der Vernehmlassung signifikante Änderungen an der vor neun Monaten präsentierten Vorlage vorgenommen? «Nein», sagt Kölliker. Es seien nur kleinere Anpassungen gemacht worden.

Der Entwurf der St.Galler Regierung zum neuen Universitätsgesetz liegt nun in den Händen des Kantonsparlaments. Voraussichtlich in der Novembersession dieses Jahres wird der Kantonsrat die Vorlage in erster Lesung beraten. Am 1. Januar 2024 soll das Gesetz in Kraft treten. Nachdem es im November des vergangenen Jahres bekannt geworden war, hatte die SP das neue Unigesetz in dieser Zeitung als «mutlos und visionsfrei» bezeichnet. Ob die Kantonsratsdebatte zum neuen Unigesetz hitzig werden wird, könne er nicht sagen. Auszuschliessen sei erneute Kritik seitens Sozialdemokraten nicht, so Kölliker.

Das neue Universitätsgesetz im Überblick

Was genau wird sich mit dem neuem HSG-Universitätsgesetz ändern? Das sind die sechs wichtigsten Anpassungen:

HSG bleibt Wirtschaftsuniversität

Im Rahmen der Gesetzesrevision stand auch ein Ausbau der Universität St.Gallen von der Wirtschafts- zur Volluniversität zur Debatte. Die HSG soll künftig weiterhin eine Wirtschaftsuniversität mit Schwerpunkten in Rechts- und Sozialwissenschaften bleiben.

Rektorat erhält mehr Einfluss und kann Institute besser kontrollieren

Die Stellung einer künftigen Rektorin oder eines künftigen Rektors wird gestärkt. Das Rektorat hat Aufsichts- und Weisungskompetenzen gegenüber den Instituten und kann Vorgaben für Nebenbeschäftigungen und Spesen erlassen. Neu wird die Rektorin für vier statt wie bisher zwei Jahre gewählt, und die Stelle wird nicht mehr ausschliesslich aus dem Lehrkörper der HSG besetzt, sondern international ausgeschrieben.

Verkleinerter Unirat, gewählt durch die Regierung

Stand heute gehören dem Universitätsrat elf Personen an. Künftig sollen es sieben bis neun Mitglieder sein. Weiter soll das Gremium nicht mehr wie bisher vom St.Galler Kantonsrat, sondern der Regierung, gewählt werden.

Mehr Einfluss für Mittelbau und Studierende

Tritt das neue Universitätsgesetz in Kraft, wird die Zusammensetzung des Senats – das oberste akademische Organ der HSG – dereinst anders aussehen. Der Senat war bisher deutlich von Professorinnen und Professoren dominiert. Deren Einfluss soll nun kleiner, dafür jener des sogenannten Mittelbaus (fortgeschrittene Forschende und Lehrende), der Studierenden sowie der Doktorandinnen und Doktoranden grösser werden. Zudem soll ein 30-köpfiger Senatsausschuss den Senat künftig von Alltagsgeschäften entlasten.

Gestärkter Weiterbildungsbereich

Die Weiterbildung als Aufgabe der HSG ist im Unigesetz verankert, ebenso wie eine Weiterbildungsstrategie für die ganze Universität.

HSG kann sich an Spin-offs beteiligen

Neu wird es der HSG möglich sein, sich finanziell an öffentlich- oder privatrechtlichen Organisationen wie etwa Spin-offs zu beteiligen.