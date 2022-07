Unglück Wanderer werden in den Bergen bei Vättis von Unwetter überrascht: 35-jährige Frau stürzt ab und verletzt sich schwer Am Samstagnachmittag ist eine 35-jährige Frau auf einer Wanderung, Höhe Trinser Furgga, rund 30 Meter abgestürzt. Sie wurde zuerst von einem Stein getroffen.

Mitarbeiter der Alpinen Einsatzgruppe standen bei der Bergung der Frau im Einsatz. Bild: Kapo SG

Eine Vierergruppe wanderte von der Martinsmadhütte in Richtung Sardonahütte. Als sich die Wanderer Höhe Trinser Furgga befanden, kam plötzlich ein starkes Unwetter auf und die 35-jährige Wanderin wurde beim Abstieg in Richtung Sardonahütte von einem herunterfallendem Stein am Kopf getroffen. Wie es in der Polizeimitteilung heisst, stürzte sie in der Folge rund 30 Meter talwärts und verletzte sich schwer. Ihre Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und unterstützten die Rettungskräfte bei der Bergung, wonach die 35-Jährige durch die Rega ins Spital geflogen wurde. Nebst der Rega standen Mitarbeiter der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen am Unfallort im Einsatz.

Ob der heruntergefallene Stein sich durch die starken Niederschläge des Gewitters löste und in die Tiefe fiel ist unklar. Die genauen Umstände werden von den Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen geklärt. (kapo/chs)