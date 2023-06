Unglück Sturz über 300 Meter in die Tiefe: Bergsteiger im Vorarlberg tödlich verunglückt Ein 36-jähriger Bergsteiger verliert auf dem Gipfel des Tantermauses in Bürs das Gleichgewicht und stürzt 310 Meter tief ab. Einer seiner Kollegen, der hinabsteigen und ihm helfen wollte, stürzte dabei ebenfalls ab.

Ein 36-jähriger Bergsteiger verliert auf dem Rückweg zur Feuerstelle das Gleichgewicht. Symbolbild: Benjamin Manser

Am Samstagnachmittag wanderte eine Gruppe aus zwölf Personen zum Sonnwendfeuern auf den Tantermauses. Das ist ein Berggipfel auf 1822 Meter über Meer im Vorarlberg. Wie die Landespolizei Vorarlberg am Sonntag schreibt, wartet die Gruppe nach Einrichten der Feuerstelle auf das Eintreten der Abenddämmerung am Gipfel. Ein 36-jähriger Bergsteiger verliert auf dem Rückweg zur Feuerstelle das Gleichgewicht und stürzte über eine felsendurchsetzte Steilrinne 310 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, wollten vier weitere Mitglieder entlang der Steilrinne zu dem Verunfallten absteigen, dabei verlor ein ebenfalls 36-jähriger Mann aus Bürs seinen Halt, stürzte und kam im flacher werdenden Gelände zu liegen. Ein anderes Mitglied konnte zu dem Erstverunfallten in der Steilrinne absteigen, um diesem Hilfe zu. Beim Verunfallten angekommen, habe er aber keine Lebenszeichen mehr feststellen können. Der zweite Verunfallte sei mittels Tau durch die Besatzung des Rettungshubschraubers ‹Christophorus 8› geborgen und ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt worden. Er befinde sich ausser Lebensgefahr.

Zwei der Gruppenmitglieder konnten selbstständig absteigen, die weiteren Mitglieder wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers ‹Libelle› geborgen. Wie es abschliessend im Communiqué heisst, wurden alle Personen im Bergrettungsheim Bludenz durch das Kristeninterventionsteam betreut. (evw)