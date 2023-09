Unglück 100 Meter in die Tiefe gestürzt: 27-Jähriger stirbt bei Bergunfall in Azmoos Am Donnerstag ist es im Gebiet Alvier kurz vor Mitternacht zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 27-Jähriger Schweizer dürfte aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt sein und sich tödlich verletzt haben. Er wurde vorgängig als vermisst gemeldet.

Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei untersuchen den Unfallhergang. Bild: Kapo SG

Am Donnerstagabend meldete ein Bekannter des 27-Jährigen den Mann als vermisst. Wie die Kantonspolizei am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, gab er dabei an, dass der 27-Jährige vom Berggasthaus Palfries Richtung Gauschla gewandert sei, um von dort mit einem Gleitschirm einen Nachtflug zurück zum Berggasthaus Palfries zu absolvieren. Als der 27-jährige Mann weder zum abgemachten Treffpunkt zurückgekehrt sei, noch habe erreicht werden könne, seien kurz vor 23 Uhr die Rettungskräfte alarmiert worden.

Die sofort aufgebotene Rega konnte den Mann gemäss Communiqué 100 Meter unter einem Wanderweg nur noch tot bergen. Der Unfallhergang sei noch unklar und werde durch Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. (kapo/evw)