Unfall Regierungspräsident Fredy Fässler zu Hause verunfallt Der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes ist am vergangenen Donnerstag verunfallt. Fredy Fässler wurde ins Spital gebracht, wo er sich zuerst in der Intensivstation befand und nun auf die ordentliche Station verlegt wurde. Sein Zustand ist stabil.

Regierungspräsident Fredy Fässler ist in seinem zu Hause verunfallt. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Regierungspräsident Fredy Fässler habe sich bei einem Unfall zu Hause Verletzungen am Kopf zugezogen, schreibt die Staatskanzlei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Montag. Die Einsatzkräfte der Sanität haben ihn ins Kantonsspital gebracht, wo er sich zuerst in der Intensivstation befand. Inzwischen konnte er auf die ordentliche Station verlegt werden. Die Ärzte beschreiben seinen Zustand als stabil.

SP-Regierungspräsident Fredy Fässler fällt laut Medienmitteilung mindestens drei Wochen aus. Die Stellvertretung sei innerhalb der Regierung geregelt. So übernehme Regierungsrat Marc Mächler, Vorsteher des Finanzdepartementes, für den Moment die Aufgaben von Fredy Fässler. Er vertrete den Regierungspräsidenten auch in präsidialen Angelegenheiten.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden keine weiteren Angaben zum Gesundheitszustand von Regierungspräsident Fredy Fässler erteilt. Die Staatskanzlei informiere zu gegebenem Zeitpunkt wieder. (vat)