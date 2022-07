Unfall Person war zwei Tage lang in Höhle oberhalb von Wildhaus eingesperrt – und wurde mit einer Sprengung befreit In der Nähe der Zwinglipasshütte bei Wildhaus war eine Person in einer Höhle gefangen. Nach zwei Tagen konnte sie befreit werden – mittels einer Sprengung.

Der Vorfall ist in der Nähe der Zwinglihütte passiert. Bild: Beat Lanzendorfer

In Wildhaus bei der Zwinglipasshütte war eine Person zwei Tage lang in einer Höhle eingeschlossen, wie das «FM1 Today» vermeldet. Das Newsportal verweist in seinem Bericht seinerseits auf einen Artikel von «20 Minuten», gemäss dem es sich bei der Person um einen Höhlenforscher handeln soll.

Die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt gegenüber dem Newsportal einen Einsatz. Demnach musste die Person mittels Sprengung aus der Höhle befreit werden. Genauere Informationen zu den Umständen und der Rettungsaktion will die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilen.

Wie es im Bericht weiter heisst, sei der Mann durch einen Stein, der sich gelöst hatte, am Bein verletzt worden und konnte sich nicht mehr befreien. Auch seine Kollegen konnten dies nicht, liessen ihn aber nicht alleine. Sie sollen ihn mit Schmerzmitteln und Wasser sowie Essen versorgt haben. Auch ein Arzt sei vor Ort gewesen.