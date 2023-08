Unfall 81-jährige Fussgängerin wird von Lastwagen überrollt und stirbt auf der Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen Am Montag ereignete sich in der Stadt St.Gallen ein Verkehrsunfall, der für eine 81-jährige Frau tödlich endete. Sie wurde bei der Verzweigung Rorschacher Strasse/Schönbüelpark von einem Lastwagen angefahren. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.

Die 81-jährige Frau ist noch an der Unfallstelle verstorben. Symbolbild: Raphael Rohner

An der Rorschacher Strasse, in der Nähe des Naturmuseums, hat sich am Montag gegen 11 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie es am Montagnachmittag in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst, wurde die 81-jährige Fussgängerin nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Lastwagen überrollt. Die Frau sei noch auf der Unfallstelle verstorben.

Hier hat sich der Unfall am Montagvormittag ereignet. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Zum Unfall kam es bei der Verzweigung Rorschacher Strasse/Schönbüelpark. Die Stadtpolizei St.Gallen bittet Personen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Nummer 071 224 60 00 zu melden. (arc/evw/stapo)