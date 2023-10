Unfall 58-jähriger Velofahrer stirbt nach Selbstunfall in Bad Ragaz Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Valenserstrasse zu einem Selbstunfall von einem Velofahrer gekommen. Der 58-jährige Mann wurde schwer verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen. Inzwischen erlag er seinen Verletzungen.

Der verunfallte Velofahrer verstarb später im Spital. Symbilbild: Kapo SG

Der 58-jährige Mann fuhr ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstag, kurz nach 14 Uhr, alleine auf der Valenserstrasse von Pfäfers Richtung Bad Ragaz, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Nach der Gabelung Taminabrücke/Valenserstrasse, kurz nach der Einfahrt in das Waldstück, stürzte der in der Region wohnhafte 58-jährige Portugiese aus unbekannten Gründen mit seinem Velo. Dabei wurde er schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verunfallte von der Rega ins Spital geflogen. Am Sonntag erlag er schliesslich seinen schweren Verletzungen. (kapo/vat)