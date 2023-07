Unfall 32-Jähriger wollte am Paleggo-Festival in Waldkirch ein Feuer machen – und verletzte sich dabei schwer Am Donnerstag ist es bei Eggwisen um 20.45 Uhr zu einem schweren Unfall mit Feuer gekommen. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Er musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Paleggo Festival in Waldkirch verletzte sich ein Besucher schwer. Bild:

Stefan Beusch

Ein 32-jähriger Mann beabsichtigte am Donnerstagnacht nach jetzigen Erkenntnissen auf dem Festival-Gelände des Paleggo ein Feuer auf einem Holzstapel zu entfachen. Wie es am Freitag in einer Medienmitteilung der St.Galler Kantonspolizei heisst, nutzte er dafür mutmasslich Benzin, wobei es bei der Entzündung des Benzins zu einer Verpuffung kam. Dabei sei der Mann durch Verbrennungen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen habe die Erstversorgung übernommen. Anschliessend wurde der 32-Jährige gemäss Communiqué von der Rega ins Spital geflogen.

Fabian Haag, Präsident des Vereins Paleggo, kann sich am Freitagmorgen nicht zum Vorfall äussern. «Ich kann nur sagen, dass die verletzte Person im Spital und ansprechbar ist.» Ob es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter handle, dazu wolle er keine Stellung nehmen. Das Festival soll aber laut Haag wie geplant stattfinden. (kapo/evw)