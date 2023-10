Umweltverschmutzung Die Käserei Züger soll 61'000 Kubikmeter verschmutztes Molkewasser illegal in die Thur geleitet haben – CEO Christof Züger kandidiert für den Nationalrat Die St.Galler Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl gegen Markus Züger ausgestellt, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Er sei dafür verantwortlich, dass der Konzern ein Jahr lang Abwasser aus der Käserei illegal entsorgt hat. Firmenleiter und FDP-Nationalratskandidat Christof Züger möchte sich nicht zu den Vorwürfen äussern.

Gebäude der Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Bild: PD

Eine Käserei soll ein Jahr lang verschmutztes Molkewasser illegal in die Thur geleitet haben. Wie «20 Minuten» berichtet, sollen es zwischen Mitte Juni 2020 und Anfang Mai 2021 insgesamt 61’000 Kubikmeter gewesen sein. Das entspricht etwa der Wassermenge von 24 olympischen Schwimmbecken.

Gemäss Recherchen dieser Zeitung handelt es sich bei der Käserei um die Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Mit über 300 Arbeitsplätzen ist sie ein wichtiger regionaler Arbeitgeber. Zudem liefern 430 Bauern aus der Region ihre Milch an die Käserei.

Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen bestätigt, hat sie einen Strafbefehl gegen Markus Züger, den Vizepräsidenten des Verwaltungsrats der Firma, ausgestellt. Er ist laut Strafbefehl für die Infrastruktur des Unternehmens verantwortlich. Somit wäre es seine Aufgabe gewesen, die entsprechende Bewilligung für die Einleitung der Flüssigkeit in die Kanalisation und die Thur zu besorgen. Das hat Züger jedoch nicht getan. Und hat damit mutmasslich satte 73’000 Franken an Entsorgungskosten eingespart.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, hat Züger gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben. Damit ist das Verfahren hängig, und es gilt die Unschuldsvermutung.

CEO ist Nationalratskandidat

Brisant an der Geschichte: CEO der Züger Frischkäse AG ist der Bruder des Beschuldigten, Christof Züger. Dessen Gesicht ziert derzeit unzählige Wahlplakate zwischen Uzwil und Degersheim. Denn er kandidiert bei den kommenden Wahlen für die FDP für den Nationalrat.

Auf seiner Website wirbt Christof Züger für seine Kandidatur. Dort heisst es unter der Überschrift «Verantwortung», dass er sich dafür einsetze, «dass diese Welt auch für unsere jungen Menschen in Zukunft lebenswert bleibt». Das passt schlecht mit der schweren Umweltverschmutzung zusammen, welche die Staatsanwaltschaft seiner Firma vorwirft.

Im Strafbefehl ist Bruder Markus Züger als einziger Verantwortlicher aufgeführt. Doch es fällt schwer, zu glauben, dass Christof Züger als Leiter des Unternehmens ein Jahr lang nichts von der mutmasslich illegalen Entsorgung Tausender Kubikmeter verschmutzten Abwassers mitbekommen hat. Spätestens bei der Abrechnung der Entsorgungskosten hätte er wohl Verdacht schöpfen müssen.

Auf Anfrage schreibt Christof Züger, dass weder die Züger Frischkäse AG noch sein Bruder Markus Züger während des laufenden Verfahrens zu den gestellten Fragen Stellung nehmen können.

«Gerne bin ich nach Abschluss des Verfahrens bereit, meine Verantwortung wahrzunehmen.»

Da das Unternehmen den Strafbefehl angefochten hat, wird der Fall voraussichtlich ans zuständige Kreisgericht gelangen. Damit dürfte sich der «Abschluss» noch mehrere Monate hinziehen. Bei einem Weiterzug an die nächste Instanz gar Jahre. «Züger überzügt. Spricht Klartext. Keinen Käse», verspricht Christof Züger in seinem Wahlslogan. Aber Klartext zu sprechen, klingt anders.

Molkewasser kann Fischsterben verursachen

Molkewasser ist ein Abfallprodukt der Käseproduktion. Es muss gemäss Gesetz korrekt entsorgt werden. Denn es enthält unter anderem einen hohen Anteil an organischen Stoffen, darunter Fette, Proteine und Laktose und ist reich an Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor.

Gelangt Molkewasser ungefiltert in Flüsse, Bäche oder Seen, kann es aufgrund des Abbauprozesses der Nährstoffe den Sauerstoffgehalt des Gewässers verringern und zur Eutrophierung beitragen. Eutrophierung ist der Prozess, bei dem überschüssige Nährstoffe ein schnelleres Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen verursachen, was zu einer schlechteren Wasserqualität, Sauerstoffmangel und Fischsterben führt.

Die Anklage gegen Markus Züger lautet auf mehrfaches Vergehen gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Geldstrafe von insgesamt 144’000 Franken. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Hinzu kommen eine Busse von 10’000 Franken sowie eine Ersatzforderung für die eingesparten Entsorgungskosten von 73’344 Franken, welche aus der Firmenkasse bezahlt werden. Das entspricht fast dem Wahlkampfbudget von Bruder Christof Züger. Dieses beträgt 75’000 Franken, 50’000 davon aus eigener Tasche.

«Kein Kavaliersdelikt»

Martin Anderegg, Leiter des Rechtsdienstes des St.Galler Amtes für Umwelt, ist zufrieden.

«Das Urteil zeigt, dass Umweltverschmutzung kein Kavaliersdelikt ist, sondern entsprechend bestraft wird.»

Eine derart hohe Strafe bei einem Umweltdelikt sei in der Tat ungewöhnlich, sagt Anderegg. Sie spiegle das Ausmass der Verschmutzung wider.

Martin Anderegg, Leiter Rechtsdienst, Amt für Umwelt St.Gallen. Bild: PD

Der Fall weckt Erinnerungen an den Umweltskandal in Goldach. Der internationale Verpackungskonzern Amcor hatte im Dezember 2020 und Januar 2021 insgesamt fast drei Tonnen Löschschaum in den Bodensee fliessen lassen, der den giftigen und längst verbotenen Schadstoff PFOS enthielt.

Der Grosskonzern kam damals allerdings mit einer läppischen Busse von 5000 Franken davon und musste nur 28’260 Franken Ersatzforderung bezahlen. Deutlich weniger also, als die der Käserei Züger aufgebürdeten 73’000 Franken. War dieses Delikt also noch gravierender als der Amcor-Fall?

«Nein», sagt Anderegg. Ein Vergleich sei nicht möglich. Die Höhe der Ersatzforderung habe nichts mit der Schwere des Vergehens zu tun. Auch dass Amcor keine hohe Busse erhalten habe, heisse nicht, dass die ausgelöste Umweltverschmutzung nicht gravierend gewesen sei. Amcor verschmutzte mit einer hochgiftigen Chemikalie den Bodensee, ein Trinkwasserreservoir für fünf Millionen Menschen.

Wenn man den oder die Verantwortlichen im Fall Amcor überhaupt hätte ermitteln können, dann nur mit grossem Aufwand, sagt Anderegg. Die Staatsanwaltschaft habe den Fall daher über das Verwaltungsstrafrecht abgewickelt. Dieses sieht eine maximale Busse von 5000 Franken für ein Unternehmen vor.

Ob der Züger Konzern die gegen ihn verhängte Strafe von insgesamt 83’000 Franken tatsächlich bezahlen muss, wird wohl das zuständige Kreisgericht Wil entscheiden. Aber selbst wenn ein Schuldspruch erfolgt: Die Geldstrafe wird den Konzern kaum allzu hart treffen. Gegenüber dieser Zeitung hat Christof Züger im August gesagt, man habe seit 1992 über 150 Millionen in die Firma investiert.