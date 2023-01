Umweltschutz Altenrhein: Klimaprotest vor WEF vorzeitig beendet – Aktivistinnen und Aktivisten geben auf +++ Flugplatz-Leitung verzichtet auf eine Strafanzeige Am Montagmorgen haben Klimaschützerinnen und Klimaschützer eine Aktion beim Flugplatz Altenrhein gestartet. Mit ihrem Protest machten sie gegen die Klimakrise und das Weltwirtschaftsforum mobil. Am Mittag war der Protest beendet – trotz anders lautender Ankündigungen und zur Erleichterung der Polizei.

Video: CH Media

Sie kleben sich an teure Gemälde oder blockieren Autobahnen sowie stark befahrene Strassen in Grossstädten: Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten greifen in den letzten Wochen und Monaten zu immer drastischeren Mitteln, um ihre Ziele durchzusetzen. Mit ihren Aktionen wollen sie die Politik zu entschlossenerem Handeln im Kampf gegen den Klimawandel bewegen.

Im November hatten Klimaschützer mit massiven Störaktionen am Berliner Flughafen für Schlagzeilen gesorgt. Gelassen gab sich in der Folge Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group, die den Flugplatz Altenrhein betreibt. Gegenüber dem Tagblatt sagte er damals: «Für uns spielt das momentan noch eine untergeordnete Rolle. Diese Art Widerstand spüren wir hier beim Flugplatz Altenrhein nicht.»

People's-CEO: «Der Realität ins Auge schauen»

Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. Bild: pd

Im Morgengrauen des Montags haben die Klimaproteste nun allerdings den Flugplatz Altenrhein erreicht. Dies just vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, das jeweils für viel zusätzlichen Flugbetrieb in Altenrhein sorgt. Aktivistinnen und Aktivisten blockierten die Zu- und Wegfahrt. Thomas Krutzler erklärte am Montagvormittag auf Anfrage:

«Nun müssen wir der Realität ins Auge schauen. Auch wenn man es ungern zugibt: Wir haben damit gerechnet, dass so etwas im Vorfeld des WEF passieren könnte.»

Krutzler erfuhr schon am frühen Morgen von der Protestaktion und war nach eigenen Angaben auch früh vor Ort. Nun beobachte man gemeinsam mit der Kantonspolizei und der Grenzwache laufend die Situation, sagte er.

Noch im Dezember hatte der People’s-CEO gesagt, man habe aktuell nicht mehr Sicherheitsmassnahmen in die Wege geleitet, als sie bereits bestünden. «Bei uns sind während des ganzen Tages Patrouillen im gesamten Perimeter des Airports unterwegs, innerhalb des Geländes ebenso wie aussen entlang des Zauns», so Krutzler vor etwas mehr als einem Monat.

Keine Angst vor einem Imageschaden

Auch am Montag sagte Thomas Krutzler: «Es ist klar, dass man jetzt im Zuge des WEF aufmerksamer auf solche Aktionen achtet. Doch komplett verhindern lassen sie sich nicht.» Die Kundgebung sei legitim und verlaufe friedlich. «Hoffentlich bleibt das so.» Einen Imageschaden befürchtete Krutzler nicht. «Der Linienflug vom Morgen konnte gut abgefertigt werden. Wir werden den Betrieb so normal es geht aufrechterhalten.»

Angesprochen auf die Kritik der Klimaschützerinnen und Klimaschützer meinte der CEO des Flugplatzes: «Die Forderungen decken sich mit allen Kundgebungen im In- und Ausland. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.»

8 Bilder 8 Bilder Bild: Raimond Lüppken

Polizei schritt vorerst nicht ein

Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei, bestätigte gegen 8 Uhr, dass ein Einsatz laufe. «Es sind zwölf Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort, welche die Zu- und Wegfahrt blockieren, einige von ihnen haben sich an einem Gerüst festgemacht», so Krüsi. Drei Patrouillen mit sechs Polizeiangehörigen hätten sich vor Ort begeben.

Laut Krüsi war die Stimmung zunächst friedlich. Die Polizei suchte den Kontakt zu den Teilnehmenden und duldete die Kundgebung vorderhand. Für die Passagiere gebe es keine Einschränkungen, denn sowohl die Zu- und Wegfahrt zum Flughafen als auch der Flugverkehr seien nicht beeinträchtigt.

Wie lange die Protestaktion dauern würde, konnte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi vorerst nicht sagen. «Wir sind im Gespräch mit den Klimaaktivistinnen und -aktivisten und versuchen, sie zum Gehen zu animieren.»

Demonstrantin: «Absoluter Schwachsinn»

Vor Ort sagte am Montagvormittag eine Klimaaktivistin von «Debt for Climate» gegenüber «FM1Today»:

«Wir werden bleiben, bis wir geräumt werden. Und das wird noch eine Weile dauern, wie es aussieht.»

Ihre Beweggründe: «Wir blockieren den Flughafen, weil wir auf die Hypokrisie des World Economic Forum aufmerksam machen wollen. Sie geben vor, die Lösung für unsere Wirtschaft und unseren Planeten zu haben, was absoluter Schwachsinn ist. Sie versklaven den Globalen Süden anhand von absichtlicher Verschuldung.» Die Protestaktion sei für sie der einzige Weg, ihr Anliegen mitzuteilen: «Es gibt für mich keine andere Option als das hier.»

Eine andere Klimaaktivistin sagte, sie wollen mit der Aktion zeigen, dass es so nicht mehr weiter gehe. Aufgeben war für die Aktivistinnen und Aktivisten zunächst keine Option:

«Ich bin warm angezogen, ich bleibe so lange, wie noch Flugzeuge landen, die nach Davos wollen.»

Ein Aktivist sagte, am WEF würden genau die Leute anreisen, die eine Lösung versprechen würden. Gleichzeitig landeten sie hier mit dem Privatjet. «Sie reiten uns immer weiter ins Elend. Heute sind wir hier, um zu sagen: ‹Wie ihr uns blockiert, blockieren wir euch heute›».

Die Kälte und der Wind tragen zum vorzeitigen Abbruch bei

Die Aktion sollte laut Angaben von Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich bis Dienstag weitergehen. Am Montagmittag verdichteten sich die Anzeichen dann allerdings, dass der Protest doch vorzeitig abgebrochen werden könnte. Um kurz vor 12.45 Uhr war es dann soweit: Die Aktivistinnen und Aktivisten begannen, sich von ihren Gerüsten abzuseilen.

Video: Raimond Lüppken

Journalist Raimond Lüppken, der die Protestaktion für dieses Portal vor Ort verfolgte, machte unter anderem das Wetter für den vorzeitigen Abbruch verantwortlich: «Zum einen wackelten die Gerüste im Wind teils bedenklich, zum anderen war es sehr kalt.»

Kapo-Sprecher: «Diese Bilder hätte niemand sehen wollen»

Polizeisprecher Hanspeter Krüsi betonte, man habe den ganzen Vormittag über auf Deeskalation und Gespräche mit den Demonstrierenden gesetzt und sei sehr froh, dass die Aktion nun habe beendet werden können. Der Schlüssel zum vorzeitigen Abbruch sei gewesen, dass man mit drei Mitgliedern der Organisation «Debt for Climate», welche den Protest organisierten, habe in Kontakt treten können. Diese drei Personen hätten die Demonstrierenden schliesslich dazu gebracht, die Aktion vorzeitig zu beenden.

Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation St.Galler Kantonspolizei. Bild: Raphael Rohner

Auch die Verantwortlichen des Flughafens Altenrhein sagten schliesslich zu, die Strafanzeige, die sie am Morgen eingereicht hatten, zurückzuziehen. «Deshalb nahmen wir nur die Personalien der beteiligten Menschen auf und mussten sie nicht auf den Polizeiposten mitnehmen, was bei einer Anzeige der Fall gewesen wäre», sagt Hanspeter Krüsi. Strafrechtliche Konsequenzen hätten die Teilnehmenden somit nicht zu befürchten.

Er sei sehr froh, dass man das Ganze so habe lösen können», hält Hanspeter Krüsi abschliessend fest. «Bilder, wie die St.Galler Kantonspolizei Demonstrierende abtransportiert – das hätte wirklich niemand sehen wollen.»

In den sozialen Medien reagierte die SVP Schweiz bereits am frühen Montagmorgen auf die Aktion in Altenrhein:

Während andere Menschen ihrer Arbeit nachgehen, haben Klima-Terroristen nichts besseres zu tun als den Flughaben Altenrhein zu blockieren.

Wer das nicht will, wählt SVP!https://t.co/LUFlB4zofH pic.twitter.com/iMUPx2lWOk — SVP Schweiz (@SVPch) January 16, 2023

Vorbereitungen liefen seit dem frühen Morgen

Journalist Raimond Lüppken konnte das Geschehen vor Ort inklusive der Vorbereitungen dokumentieren:

Video: Raimond Lüppken, CH Media Video Unit

Laut Lüppken waren insgesamt 50 Personen an der Aktion in Altenrhein beteiligt – eine Handvoll von ihnen blieben von Anfang an im einige Kilometer entfernten Backoffice. Vor Ort begaben sich zunächst 45 Leute, die aus Bambusstangen und Stahlseilen mehrere Gerüste anfertigten, in welche sich einige Klimaschützerinnen und Klimaschützer schliesslich hängten.

Der Rest der an den Vorbereitungen beteiligten Personen verliess das Umfeld des Flugplatzes vor dem Beginn der Aktion wieder, um sich einer möglichen Festnahme beziehungsweise einer polizeilichen Befragung zu entziehen, wie Lüppken sagte.

Kritik an den Reichen und Mächtigen

Verantwortlich für den Klimaprotest in Altenrhein ist eine Gruppe namens «Debt for Climate». In einer Stellungnahme kritisierte sie in englischer Sprache die Verantwortungsträger, die sich am WEF in Davos treffen. Diese trügen durch ihr übermässiges Konsumverhalten und ihre Investitionen die Hauptverantwortung für die Klimakrise. Generell sei das reichste Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich für den doppelten Ausstoss an Emissionen wie die ärmsten 50 Prozent, heisst es in der Mitteilung.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern gemäss ihrem Communiqué, dass eine globale Kohlenstoff-Emissionssteuer eingeführt wird. Das Geld soll jenen Staaten zugute kommen, welche von der Klimakrise am meisten betroffen sind.