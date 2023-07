Umwelt Trockenstufe erreicht «erhebliche Gefahr»: Kanton St.Gallen schränkt Wasserbezug aus Flüssen und Seen ein Die starken, aber kurzen Niederschläge der letzten Tage haben die Auswirkungen der Trockenheit nur wenig entschärft. Der Kanton St.Gallen hat die Gefahrenstufe auf 3 und damit auf «erhebliche Gefahr» erhöht. Der Wasserbezug aus kleineren Oberflächengewässern wird daher eingeschränkt.

Die Sitter bei Zweibruggen: Abgesehen von Ausnahmen darf ihr kein Wasser mehr entnommen werden. Bild: Franz Häusler (27. Juni 2023)

Die Pegelstände der Flüsse und Seen haben an vielen Orten im Kanton St.Gallen saisonale Tiefststände erreicht. Die Wassertemperaturen erreichten in manchen Flüssen und Bächen bereits Werte, die für Wasserlebewesen lebensbedrohlich sind. Wie der Kanton St.Gallen am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, schränkt das Amt für Wasser und Energie deshalb den Wasserbezug für den Gemeingebrauch aus kleineren Oberflächengewässern ab Samstag, 15. Juli, bis auf Weiteres ein. Betroffen seien die Regionen St.Gallen-Rorschach, Rheintal, Linthgebiet, Unter- und Obertoggenburg, Neckertal und Fürstenland.

In den sieben Regionen sei die Gefahrenstufe für Trockenheit von 2 auf 3 und damit auf «erhebliche Gefahr» erhöht. Mit einer Allgemeinverfügung untersage das Amt für Wasser und Energie in diesen Regionen daher die Wasserentnahmen zum Gemeingebrauch aus Oberflächengewässern bis auf Widerruf.

Das bedeutet: Wasserentnahmen ohne Bewilligung, die sonst bis zu 50 Liter pro Minute zulässig sind, sofern für das Gewässer keine negativen Auswirkungen entstehen, sind verboten. Kurzzeitige Entnahmen für das Befüllen von Viehtränkestellen sind laut Communiqué erlaubt. An der Entnahmestelle dürfe das Wasser nicht aufgestaut werden. Das Verbot gelte für alle Fliessgewässer und stehenden Gewässer, wie Weiher und Teiche, mit den unten aufgeführten Ausnahmen.

In den genannten Regionen darf aus diesen Gewässern weiterhin Wasser bezogen werden:

Bodensee

Zürich-Obersee

Alpenrhein

Alter Rhein bis Diepoldsau

Rheintaler Binnenkanal

Linthkanal

Thur bis Wattwil

Wasserentnahmen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen, seien ohne Bewilligung ohnehin nicht erlaubt und werden zur Anzeige gebracht. Für die Kontrolle der Massnahmen seien die Gemeinden verantwortlich.

Bewässern, wenn die Verdunstung gering ist

Je nach Entwicklung der Niederschlagssituation können die Einschränkungen auf weitere Regionen ausgeweitet oder auch bewilligte Entnahmen eingeschränkt werden. Die betroffenen Personen werden in diesem Fall schriftlich informiert, wie der Kanton in der Mitteilung weiter schreibt.

Damit sich die Lage entspanne, seien flächendeckende und langanhaltende Niederschläge nötig. Starke, aber kurze Niederschläge, wie in den letzten Tagen, mindern die Auswirkungen der Trockenheit nur vorübergehend.

Das Gebot, haushälterisch mit Wasser umzugehen, gelte unabhängig von der aktuellen Situation. Abschliessend heisst es: Es soll vor allem dann bewässert werden, wenn die Verdunstung gering ist; das heisst bei starker Bewölkung, in den Morgenstunden oder während der Nacht. (SK/evw)