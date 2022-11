Umwandlung in AG Olma-Aktien: 6 Millionen Franken in den ersten 100 Tagen Im August haben die Olma-Messen St.Gallen die geplante Wandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft und die damit verbundene Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken angekündigt. Nach rund 100 Tagen kann ein Zwischenstand von 6 Millionen Franken verkündet werden.

Die Olma wurde dieses Jahr sehr gut besucht. Bild: Arthur Gamsa

Christine Bolt, Direktorin Olma-Messen. Bild: Ralph Ribi

«Gut drei Monate nach der Ankündigung der geplanten Wandlung in eine Aktiengesellschaft dürfen wir einen ersten Zwischenstand verkünden», lässt sich Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen, in einer Medienmitteilung vom Mittwoch zitieren. Im August wurde die Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft angekündigt sowie die damit verbundene Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken. Nach rund 100 Tagen kann ein Zwischenstand von 6 Millionen Franken verkündet werden.

Die gut besuchte Olma im Oktober sowie aussergewöhnlich viele Buchungsanfragen für Kongresse und Events würden dem Vorhaben Rückenwind geben. Unternehmen, Verbände und Private hätten ihr Interesse an der Kapitalerhöhung bereits offiziell angekündigt oder ihre bestehenden Genossenschaftsanteile erhöht. Zahlreiche Gespräche seien noch im Gange.

Kapitalerhöhung nimmt Fahrt auf

Von Anfang an setzte sich das lokale und regionale Gewerbe für die Zukunft der Olma-Messen ein. Felix Keller, Geschäftsführer Gewerbe Stadt St.Gallen, sagt:

«Es liegt stark im Interesse des Gewerbes und Detailhandels, dass die Olma-Messen gut gerüstet in die Zukunft schreiten können.»

Viele ihrer Mitglieder seien zudem regelmässige Lieferanten der Olma-Messen. «Wir haben unsere Mitglieder aktiv aufgefordert, das Vorhaben zu unterstützen.» Dieser Aufruf hat gewirkt. Sowohl der kantonale wie auch der städtische Gewerbeverband mit den Subgenossenschaftern haben das Genossenschaftskapital um eine Viertelmillion aufgestockt. Zusätzlich engagiert sich Pro City St.Gallen neu als Genossenschafterin.

Einen breiten Rückhalt geniessen die Olma-Messen auch bei der Landwirtschaft, heisst es weiter im Communiqué. Zahlreiche Verbände aus dem landwirtschaftlichen Umfeld haben ihre bestehenden Anteile erhöht, teilweise um rund 50 Prozent. Unter anderem engagieren sich die Laveba Genossenschaft mit einer halben Million Franken sowie die vereinigten Milchbauern Mitte-Ost mit einem bedeutenden Betrag.

Als AG können die Olma-Messen einer breiten Trägerschaft aus Ostschweizerinnen und Ostschweizern sowie Zugewandten gehören und damit den Menschen, die sie seit Generationen begeistern. So können sich neu auch Privatpersonen beteiligen, was rege genutzt wird. Bereits rund 3500 Aktien wurden von Privaten reserviert (Stand 20. November).

Unternehmen steigen noch als Genossenschafter ein

Die heutigen Statuten der Genossenschaft lassen nur juristische Personen mit einem Mindestanteil von 10’000 Franken zu. Wer heute noch als Genossenschafter einsteigt, profitiert laut Medienmitteilung von einer 1:1-Umwandlung der Anteile von der Genossenschaft in die Aktiengesellschaft, welche am 28. April 2023 geplant ist.

«Wir dürfen mehrere neue Genossenschafter in unserer Reihe begrüssen, für welche diese Konditionen attraktiv sind. Zudem laufen derzeit viele Gespräche», sagt Christine Bolt. Dies sei einerseits ein starkes Zeichen, andererseits trage es bereits einen Teil zur entspannten Liquidität der Olma-Messen St.Gallen bei.

Gute Gespräche auf der politischen Bühne

Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen. Bild: Ralph Ribi

Die finanzielle Zukunftssicherung der Olma-Messen St.Gallen beruht auf drei Massnahmen. Nebst der geplanten Wandlung in eine Aktiengesellschaft und der Kapitalerhöhung sollen die im Jahr 2020 gewährten Darlehen von Stadt und Kanton St.Gallen von je 8,4 Millionen Franken in Eigenkapital gewandelt werden. Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen St.Gallen, betont:

«Diese Lösung haben wir gemeinsam mit Stadt und Kanton St.Gallen sowie den Banken erarbeitet.»

Dennoch löste das Vorhaben auf der politischen Bühne differenzierte Diskussionen aus. Laut Medienmitteilung konnten die Verantwortlichen der Olma-Messen St.Gallen im Rahmen von Fraktionssitzungen, vorberatenden Kommissionen und weiteren formellen und informellen Plattformen die vielen eingegangenen Fragen zum komplexen Vorhaben weitgehend beantworten und die Bedeutung darstellen.

Thomas Scheitlin ergänzt: «Ein Ja zur Vorlage wäre ein wichtiges Zeichen, das Vertrauen schafft und unserem Vorhaben weiteren Rückenwind gibt.» Die Parlamente beschliessen ab Ende November in ihren Sessionen über die Wandlung des Darlehens. (vat)