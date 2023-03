Überwachung «Am Bahnhof Sargans gibt es keine Passagierströme zu optimieren»: SVP-Nationalrat Büchel kritisiert Pläne der SBB für Kundenbeobachtung Die Ausschreibung der SBB für ein neues Kamerasystem an Bahnhöfen gibt zu reden. Jetzt legt der Bundesrat offen, an welchen Ostschweizer Standorten ein solcher Ausbau geplant ist.

«An kleinen Bahnhöfen wie Sargans oder Weinfelden hat ein solches Kamerasystem nichts verloren»: SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel. Bild: Peter Schneider/Keystone

Die Immobilienabteilung der SBB ist in den letzten Wochen direkt aufs Glatteis geraten. Seit der «K-Tipp» die Ausschreibung für ein neues Kamerasystem zur Beobachtung der Kundenströme an SBB-Bahnhöfen offengelegt hat, hagelt es Kritik. Vor allem, dass das neue System fähig sein soll, Gesichter zu erkennen, löste Beunruhigung aus. Die SBB versicherten jedoch, die gesetzlichen Grundlagen würden eingehalten – man wolle keine Gesichtserkennung einführen, und an persönlichen Daten habe man kein Interesse.

Schon heute werden an manchen Bahnhöfen die Passantenbewegungen mit Sensoren erfasst. Künftig wolle man aber «genauer wissen, wo Kundinnen und Kunden durchlaufen und wo sie sich aufhalten», um die Gestaltung und das Angebot der Bahnhöfe zu optimieren. Es geht um bauliche Aspekte wie Lifte oder Rampen, aber auch um die richtige Platzierung von Läden oder Restaurants – und somit auch um den Umsatz an den Bahnhöfen.

Anfang dieser Woche bemühten sich die SBB an ihrer Bilanzmedienkonferenz, die Wogen weiter zu glätten. CEO Vincent Ducrot kündigte an, man werde beim neuen Messsystem auf das Erfassen von Alter, Geschlecht oder Grösse von Personen verzichten – auch wegen der Besorgnis der Öffentlichkeit.

Acht Bahnhöfe in der Ostschweiz

Trotzdem: Das Thema gibt immer noch zu reden, auch in der Ostschweiz. Die St.Galler SP-Kantonsrätin und HSG-Strafrechtsprofessorin Monika Simmler äusserte sich bereits im Februar kritisch zum Vorhaben der SBB. An der Frühjahrssession in Bern verlangte der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel Antworten vom Bundesrat. Er wollte unter anderem wissen, an welchen Bahnhöfen in der Ostschweiz der Einsatz des neuen Messsystems geplant sei.

Jetzt liegen die Antworten des Bundesrats vor. Bislang ist der Bahnhof St.Gallen der einzige SBB-Standort in der Ostschweiz, an welchem das bisherige System zur Messung der Passantenströme im Einsatz ist. Neu hinzukommen sollen Rapperswil, Wil, Gossau, Sargans, Frauenfeld, Romanshorn und Weinfelden. Das neue Projekt befinde sich nach wie vor in der Ausschreibungsphase, schreibt der Bundesrat. «Die Inbetriebnahme ist zwischen 2024 und 2026 vorgesehen.» Es würden keine Personendaten verknüpft – es gehe «um die Sicherheit und die gute Gestaltung der Bahnhöfe».

Der Bahnhof St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«Es braucht eine neue Ausschreibung»

Was sagt Büchel dazu? Die Auskunft des Bundesrats beruhigt ihn ebenso wenig wie die jüngsten Aussagen der SBB-Spitze. «Ich habe im Prinzip nichts dagegen, dass man Kundenströme optimiert», so Büchel – «aber nicht mit biometrischen Daten». Diesbezüglich seien die SBB jetzt zwar zurückgekrebst. «Aber für mich ist klar: Es braucht eine neue Ausschreibung. Oder man sistiert das Projekt.» Es sei sinnlos, eine Ausschreibung für ein System zu machen, dessen Funktionen man dann gar nicht vollständig verwende.

Irritiert ist Büchel auch über die Liste mit den Ostschweizer Bahnhöfen, die das Messsystem erhalten sollen. «An kleinen Bahnhöfen wie Sargans oder Weinfelden hat ein solches System nichts verloren – es gibt dort keine Passagierströme zu optimieren. In Sargans hat es einen Kiosk und einen Coop Pronto. Dort lassen sich auch mit neuen Kameras keine zusätzlichen Einnahmen generieren.»

Büchel betont, er sei nicht grundsätzlich gegen Videoüberwachung. «Wenn sie der Sicherheit der Passagiere und des Personals dient oder der Diebstahlsicherung der Geschäfte, dann ist das in Ordnung.» Dann sei es aber auch sinnvoll, wenn die Kameras gut sichtbar seien und man auf die Videoüberwachung hingewiesen werde. «Ich will jedoch nicht, dass ich als Kunde von unsichtbaren Sensoren beobachtet werde, mit dem Ziel, die Umsätze an den Bahnhöfen zu steigern.»

Die Leistung der SBB in ihrem Kerngeschäft – dem Transport – sei nach wie vor sehr gut, hält Büchel fest. «Ich hoffe, dass sich die SBB künftig stärker auf den Transportauftrag konzentrieren und weniger stark auf den Immobilienbereich.»