Übersichtskarte Kreuzlingen, Appenzell, St.Gallen: Hier kann die Badesaison schon Anfang Mai losgehen Die Ostschweizer Badis erwachen aus dem Winterschlaf: Während einige schon eine Woche in Betrieb sind, öffnen andere wie Flawil oder Lichtensteig am Wochenende vom 6. und 7. Mai ihre Tore. Unsere Übersichtskarte zeigt, wo die Badisaison wann startet.

Die Badi startet am Samstag, 6 Mai in die Saison. Bild: Tobias Hug (25. Juli 2022)

Der Klang des Sommers, wenn er denn ein Sommer ist, besteht aus Kindergeschrei, Wasserrauschen und der allabendlichen Durchsage, das Freibad schliesse in einer Viertelstunde. Der Duft des Sommers: ein Gemisch aus Chlor, Sonnencrème und Frittieröl. Sein Anblick: bunte Badetücher auf grünem Grund, blauer Himmel, blaues Bassin.

Der meteorologische Sommer beginnt zwar erst am 1. Juni. Für die besonders Sonnenhungrigen beginnt er jedoch mit der Öffnung ihrer lokalen Badi. Einige Ostschweizer Freibäder haben bereits seit dem 1. Mai offen, viele eröffnen am kommenden Samstag, einige auch erst in einer Woche oder Ende Mai. In unserer Übersichtskarte zeigen wir, wann welche Badi ihre Bassins öffnet. (dar/ste)