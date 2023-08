Teil des Summerdays-Geländes in Arbon muss abgepumpt werden

Mit Blick auf das Wetter gesprochen, ist es gut, dass das Summerdays in Arbon vorbei ist. Obwohl es jeweils am Freitag und am Samstag schon geregnet hat, konnte der Boden das Wasser dort noch einigermassen aufnehmen. Mittlerweile steht ein Teil des Festival-Geländes unter Wasser, und es muss in den Bodensee gepumpt werden. Die Aufräumarbeiten schreiten derweil weiter voran: «Wir haben bereits gestern angefangen, und trotz des anhaltenden Regens läuft soweit alles nach Plan», sagt einer der Arbeiter.

12 Bilder 12 Bilder Bild: Eva Wenaweser

Auf dem Gelände haben sich ausserdem überall kleine Sümpfe und Schlammflächen gebildet. Den Enten gefällt es: Sie haben es sich auf der Wiese bequem gemacht, picken im Gras und geniessen den Schlamm. (evw)