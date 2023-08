Goldach beträchtlich hoch, aber noch nicht gefährlich

Die Goldach ist noch nicht über die Ufer getreten. Bild: Rudolf Hirtl

Die Fliessgewässer in der Region Rorschach sind zwar zum Teil beträchtlich angeschwollen, sind aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht über die Ufer gestiegen. Der Pegelstand der Goldach beispielsweise stieg seit Samstag um 90 Zentimeter. Dadurch erhöhte sich die Abflussmenge kurzfristig auf die maximale Menge von knapp 30 Kubikmeter pro Sekunde, ist aktuell aber auf 21,4 m3/s gefallen. Der Mittelwert der vorhergehenden 24 Stunden lag bei 6,5 m3/s. Von 200 m3/s, wie sie beim Hochwasser im September 2002 gemessen wurden, ist der Fluss deutlich entfernt.

Bei der Brücke beim SAK-Werk ist noch genügend Platz zwischen Fahrbahn und Fluss, zu Verklausungen mit Bäumen ist es noch nicht gekommen. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 hatten dort Verklausungen massive Überschwemmungen ausgelöst, die Schäden von gegen 30 Mio. Franken verursachten. Ralf Hautle, Materialwart der Feuerwehr Goldach, ist mehrmals am Tag vor Ort und beobachtet die Entwicklung. Er blickt nicht ohne Sorge gegen die Hügel im Appenzellerland, denn für das Einzugsgebiet des Flusses sind in den kommenden Stunden weiterhin starke Regenfälle vorausgesagt. Verschlimmert sich die Situation tatsächlich, so kommen Bagger zum Einsatz, die das Schwemmholz an den Brücken entfernen. (rtl)