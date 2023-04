TVO-Talk «Kinder lernen, sich in Opfer- und Täterrollen zu begeben» – Expertinnen sind sich einig: Häusliche Gewalt hat ihren Ursprung in der Erziehung Häusliche Gewalt nimmt drastisch zu, die Statistik ist im Kanton St.Gallen von einem Jahr aufs andere explodiert. Bei TVO erklärten Expertinnen zweier Anlaufstellen, weshalb Gleichstellung der Schlüssel zum Problem sein könnte.

Von links: Opferhilfe-Beraterin Monica Reinhart, Moderator Stefan Schmid und Frauenhaus-Leiterin Silvia Vetsch. Bild: TVO

Die Zahlen sprechen für sich: Im Kanton St.Gallen haben Polizeieinsätze aufgrund häuslicher Gewalt 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund

20 Prozent zugenommen. Im St.Galler Frauenhaus suchten 96 Frauen und Kinder Unterschlupf, 95 Prozent betrug die Auslastung insgesamt. Bei

75 Prozent wäre eine intakte Krisenintervention gewährleistet.

Hinter den Erhebungen stehen Menschen - und hinter diesen oftmals Organisationen, die einen Ausweg bieten. Monica Reinhart, Beraterin bei der Opferhilfe SG-AR-AI, und Silvia Vetsch, Leiterin des St.Galler Frauenhauses, stellten sich im TVO-Talk «Zur Sache» den Fragen von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Vor allem aber versuchten sie, zu beantworten, was die nachdenklich stimmende Medienmitteilung des Sicherheits- und Justizdepartements nur in Ansätzen vermochte. Warum kam es 2022 zu einer so markanten Zunahme von Gewalt in den eigenen vier Wänden? Und wie lässt sich das Problem präventiv angehen?

Schweizerinnen und Migrantinnen gleichermassen betroffen

Doch zurück zu den Zahlen. Sowohl Vetsch als auch Reinhard sprechen von einem «Rekordjahr» - im negativen Sinn. Vetsch: «In der Regel bringen wir Frauen in Notsituationen nach Graubünden, Liechtenstein oder Zürich, sofern wir voll belegt sind. 2022 mussten wir erstmals bis nach Basel ausweichen.»

Unter den Gewaltbetroffenen sind vor allem Frauen. «Männer erfahren auch Gewalt, aber sie ist weniger schwer und weniger zielgerichtet», sagt Monica Reinhart. Betroffene stammten aus allen sozialen Schichten, es seien ausserdem gleichermassen Schweizerinnen und Migrantinnen unter den Opfern. «Wobei Migrantinnen durch die Abhängigkeit vom Ehepartner kumulierte Risikofaktoren für den Verbleib in einer Gewaltbeziehung aufweisen.»

Doch welche Art Mensch misshandelt seine Partnerin, seinen Partner, vielleicht auch die Kinder? Vetsch ist sich sicher: Gewalt ist ein erlerntes Problemlösungsverhalten, das man sich schon als Kind angewöhnt. «Und genau dort muss man ansetzen, denn meistens sind sowohl die Opfer- als auch die Täterrolle erlernt.»

Die beste Prävention sei eine Erziehung, in der die Gleichstellung Gewicht bekomme. Dabei würden aber nicht nur Eltern versagen, findet Vetsch mit Blick auf den Ukrainekrieg pathetisch: «Wenn die Welt kein Vorbild ist, können es die Eltern auch nicht sein.» Reinhart nimmt derweil auch den Staat in die Verantwortung: Die Schulen müssten Gleichstellung noch stärker leben.

Heute weiss «frau», wo sie Hilfe findet

Die gestiegenen Zahlen müssen aber auch in Relation mit Sensibilisierungskampagnen gestellt werden. Durch sie sind Anlaufstellen für Gewaltopfer bekannter geworden, eine Anzeige ist weniger schambehaftet. Und wenn mehr Fälle zur Anzeige gebracht werden, erfasst sie auch die Statistik.

Alles nicht ganz so dramatisch? Ja und nein. Denn die Pandemie habe schwierige Konstellationen in Partnerschaften verschärft, sagt Vetsch. Und auch Reinhart weiss: Die Belastung im Gesundheits- und Sozialwesen aufgrund häuslicher Gewalt nimmt zu. «Es braucht dringend mehr Ressourcen.» Ein kleiner Trost ist ihr dabei, dass die Opferhilfe ab 2025 noch besser erreichbar sein dürfte: Dann soll eine nationale Einheitsnummer eingeführt werden.