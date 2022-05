Tourismus St.Galler Tourismus nimmt wieder Fahrt auf – doch die Pandemie ist noch nicht überwunden Im Jahr 2021 ist die Zahl der Gäste in der St.Galler Hotellerie um 26 Prozent gestiegen. Die Branche profitierte stark von einheimischen Touristen. Für eine komplette Erholung muss die Branche jedoch weiterwachsen.

Der Anstieg der Nachfrage ist vor allem den einheimischen Gästen zu verdanken. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 22. Juli 2020)

Die Tourismusbranche hat vor allem zu Beginn der Coronapandemie gelitten: Lockdowns, Grenzschliessungen und Quarantänemassnahmen verunmöglichten das Reisen ins Ausland. Der Ostschweizer Tourismus erlebte eine Zäsur, wie der Jahresbericht 2021 der St.Galler Fachstelle für Statistik deutlich macht:

«Quasi über Nacht brach fast der gesamte Aufenthaltstourismus ein.»

Gemäss Medienmitteilung konnte sich die touristische Nachfrage im vergangenen Jahr sowohl im Kanton St.Gallen als auch auf gesamtschweizerischer Ebene erholen. Die Ankunftszahlen stiegen von 325'000 auf 415'000 und die Zahl der Logiernächte von 700'000 auf 880'000. Dies entspricht einer Steigerung von 26 Prozent.

Um auf das Vorkrisenniveau zu kommen, hätte die Hotellerie 2021 zusätzliche 63'000 Ankünfte und 100'000 Logiernächte verzeichnen müssen, erklärt Benson. Im Jahr 2021 lagen die Ankünfte also bei 87 Prozent und die Logiernächte bei 90 Prozent des Werts von 2019.

In den vier Tourismusdestinationen Toggenburg, Heidiland, St.Gallen-Bodensee und Zürich stiegen die Logiernächte unterschiedlich schnell. Das Toggenburg verzeichnete einen Anstieg von 11 Prozent, 20 Prozent waren es im Heidiland. Noch stärker wuchs die Nachfrage in den städtischen Destinationen. In der Destination St.Gallen-Bodensee nahmen die Logiernächte um 32 Prozent und am Zürichsee um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Geringe Nachfrage zu Beginn des Jahres

Die Nachfrage im ersten Quartal 2021 war in allen vier St.Galler Feriendestinationen schwach. Lutz Benson von der Fachstelle Statistik des Kantons St.Gallen verweist auf die Coronaverschärfungen zu Beginn von 2021:

«Damals mussten die Betriebe verschiedenster Branchen schliessen, im Kanton St.Gallen sogar temporär die Skilifte.»

Mit den nachfolgenden Öffnungsschritten im April erholte sich die Nachfrage allmählich wieder. Deutlich spürbar war dies vor allem in den Destinationen Heidiland, St.Gallen-Bodensee und Toggenburg. Die Logierzahlen glichen sich den langjährigen Durchschnittswerten an. Am Zürichsee verlief der Anstieg weniger ausgeprägt.

Das Übernachtungsangebot normalisierte sich ab April und der Prozentsatz der buchbaren Betten lag wieder auf dem Niveau von 2019. Die Bettenauslastung erreichte in den ländlichen Feriendestinationen bereits ab Februar das Niveau von vor der Pandemie. In der städtischen Umgebung war dies erst in der zweiten Jahreshälfte der Fall.

Anstieg der Nachfrage dank einheimischer Gäste

Der Anstieg der Nachfrage verdankte die Hotellerie den einheimischen Gästen, die ab April im Heidiland und St.Gallen-Bodensee zu überdurchschnittlich vielen Logiernächten beitrugen. Sobald der Sommer vor der Tür stand, wurden vermehrt Logiernächte auch von ausländischen Gästen verzeichnet.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg 2020 entgegen dem langjährigen Trend deutlich an, im Jahr 2021 normalisierten sich die Werte auf rund zwei Tage. Von einem Anstieg der Aufenthaltsdauer kann also nicht die Rede sein – im Falle des Toggenburgs gab es sogar einen Rückgang um 0,3 Tage.