Toggenburg Wegen Verbot von Feuer und Feuerwerk: Toggenburg Tourismus verschiebt das 1.-August-Höhenfeuer auf den Churfirsten Eigentlich hätte auf den Churfirsten am 1. August sieben Höhenfeuer brennen sollen. Das Holz dazu trugen Wanderer auf die Gipfel – Schittli für Schittli. Doch nun hat die Natur dem Vorhaben ein Strich durch die Rechnung gemacht. Abgesagt wird der Anlass aber nicht – sondern verschoben.

Dieses Jahr wird hier am 1. August. kein Feuer entfacht. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Idee von Toggenburg Tourismus war es, dass am 1. August auf den Churfirsten sieben Höhenfeuer entfacht werden. Das dazu benötigte Holz wurde aber nicht hochgeflogen, sondern von Wanderern freiwillig hochgetragen. Ob das Projekt jedoch durchgeführt werden kann, stand bis am Dienstag in den Sternen. Grund dafür war der hängige Entscheid des Kantons St.Gallen bezüglich des Feuerverbots.

Nun hat der Kanton entschieden. Ab Mittwoch gilt im Kanton St.Gallen im Wald und in Waldesnähe (200 Meter) ein Verbot von Feuer und Feuerwerk. Dieser Entscheid hätte die Höhenfeuer eigentlich zugelassen, da auf den Churfirsten kein Wald vorhanden ist. Dennoch haben sich die Verantwortlichen am Dienstagnachmittag entschieden, den Anlass nicht am 1. August durchzuführen, wie Olivia Hug, Mediensprecherin bei Toggenburg Tourismus, gegenüber FM1Today sagt. Doch warum? «Es ist ein Signal, das wir senden wollen. Man muss der Natur Sorge tragen», begründet Hug den Entscheid kurz und knapp.

Statt einer Absage gibt es ein Alternativdatum

Abgesagt werde der Anlass aber nicht, sondern lediglich verschoben. Das Ausweichdatum ist auch bereits bekannt. Es ist der 20. August – vorausgesetzt, das Feuerverbot ist dann widerrufen. Denn laut Hug gebe es ja auch dann etwas zu feiern: «Wir haben es geschafft, das Holz auf den Berg zu bringen. Wahnsinnig viele Leute haben mitgeholfen.» Als Nachteil sieht Hug die Verschiebung nicht. Im Gegenteil:

Olivia Hug, Mediensprecherin bei Toggenburg Tourismus. Bild: Christof Lampart

«Vielleicht kommt ja der eine oder andere mehr, weil es eben nicht am 1. August ist.»

Zudem seien dann auch die Ferien der Einheimischen vorbei.

Übrigens: Wer sich noch am Projekt beteiligen will und selbst ein Schittli hochtragen möchte, der hat laut Hug noch die Gelegenheit dazu. «Es hat noch Schittli, die hochgetragen werden können», so Hug. Dies sei auch nach dem 1. August der Fall, aber Hug sagt: «Es wäre schön, wenn es am 1. August oben wäre, denn das war unser Ziel.»