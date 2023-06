Tötungsdelikt Nach Tod eines St.Gallers am deutschen Rheinufer: Spezialeinheit fasst Tatverdächtigen Am Donnerstagabend haben Kräfte einer deutschen Spezialeinheit einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen. Seine DNA-Spuren wurden auf dem Holzstück gefunden, mit dem ein 31-Jähriger St.Galler in Jestetten getötet wurde.

Am Tatort nahe der Gemeindegrenze zwischen Jestetten und Lottstetten haben Angehörige des getöteten 31-jährigen Wildcampers eine kleine Gedenkstätte eingerichtet. Bild: René Laglstorfer

Nach dem Tötungsdelikt im deutschen Jestetten haben Einsatzkräfte einer Spezialeinheit einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Verhaftung gelang am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr auf einem Parkplatz im Nachbardorf Lottstetten.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann lettischer Staatsangehörigkeit. Das schreiben die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann als Arbeiter eingereist und bis zu seiner Festnahme vorübergehend auf einer hiesigen Baustelle tätig.

Am Tatort und am Tatmittel, bei dem es sich um ein massives Holzstück handelt, konnten übereinstimmende DNA-Spuren des Festgenommenen festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dem Opfer mit dem Holzstück in der Nacht zum 9. Juni tödliche Kopfverletzungen zugefügt.

Polizei ermittelt, ob sich Täter und Opfer gekannt haben

Über Hintergründe zum Tatmotiv liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Inwieweit sich Täter und Opfer vorher kannten oder ob es sich um eine zufällige Begegnung gehandelt hatte, ist momentan noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Freitagnachmittag wird der dringend Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige ist in Deutschland nach derzeitigen Erkenntnissen bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Der St.Galler wollte am Rhein übernachten

Das Opfer, ein 31-jährige St.Galler, dürfte sich am Abend vor seinem Tod gegen 18 Uhr am Flussufer rund 400 Meter flussabwärts der Zollbrücke zwischen Jestetten und Rheinau aufgehalten haben.

Offenbar soll der Geschädigte dort eine Lagerstätte mit einer zwischen zwei Bäumen aufgespannten Hängematte eingerichtet haben und könnte Zeugen und Spaziergängern aufgefallen sein. Das bisher letzte Lebenszeichen gab es kurz nach 21 Uhr.

Sonderkommission suchte nach dem Täter

Am Freitag, 9. Juni, hatten Passanten die Leiche des 31-Jährigen gegen 11.20 Uhr gefunden. Die am Folgetag durchgeführte rechtsmedizinische Obduktion ergab ein Schädelhirntrauma als Todesursache. Es konnten mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich festgestellt werden.

Zur Aufklärung des Tötungsdelikts setzten die deutschen Behörden die Sonderkommission Stick ein. Rund um den Tatort waren unter anderem Drohnen und Taucher im Einsatz. (red/ste)