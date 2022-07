Todesmeldung Nach längerer Krankheit: Ehemaliger St.Galler Bischof Ivo Fürer stirbt im Alter von 93 Jahren Der emeritierte St.Galler Bischof Ivo Fürer ist am Dienstagnachmittag nach längerer Parkinsonkrankheit verstorben. Fürer stand dem Bistum St.Gallen von 1995 bis 2005 als Bischof vor. Der Trauergottesdienst findet am Montag, 18. Juli, statt.

Der emeritierte Bischof Ivo Fürer bei einem Interview 2016. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2016)

Kirche mit den Menschen zu gestalten, sei seine Herzensangelegenheit gewesen, schreibt das Bistum St.Gallen in einem Nachruf auf Ivo Fürer. Der emeritierte St.Galler Bischof ist am Dienstagnachmittag, 12. Juli, im Alter von 93 Jahren nach einer längeren Parkinsonkrankheit verstorben, wie das Bistum St.Gallen per Communiqué mitteilt.

Mit grosser Geduld und Zufriedenheit verbrachte er gemäss Mitteilung seine letzten Jahre in der Seniorenresidenz Vita Tertia Gossau, gut betreut von seinen Angehörigen. Bis vor wenigen Tagen habe er noch mit Interesse die aktuellen Entwicklungen in der Kirche und auf der Welt mitverfolgt, heisst es im Nachruf des Bistums.

Fürer gründete ein Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe

Als bedeutende Veränderungen, die im Bistum St.Gallen unter Fürers Ägide von 1995 bis 2006 eingeleitet oder umgesetzt werden, nennt das Bistum die Einführung von Firmung 18+ oder die Gründung von Seelsorgeeinheiten. Das Bistum schreibt:

«Ivo Fürer war Visionär, Diplomat, Vordenker und ein mutiger Kirchenmann, der sich nicht scheute, im Vatikan wie daheim in St.Gallen Probleme anzusprechen und anzupacken.»

2002 habe er nach einem Missbrauchsfall im Bistum St.Gallen das Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe in der Seelsorge gegründet, «vermutlich als weltweite Pioniertat in einer Zeit, als diese Thematik noch zu sehr unter dem Deckel gehalten wurde.»

Bischof Ivo hat ein halbes Jahrhundert kirchliche Entwicklungen nicht nur erlebt, sondern mitgestaltet, er war ein Aktivmitglied der Kirchengeschichte. Für sein unermüdliches Engagement zur praktischen Umsetzung der Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils auf der diözesanen, schweizerischen und europäischen Ebene wurde ihm 2005 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät Fribourg verliehen, zudem ist er Ehrensenator der Universität St.Gallen.

Der Trauergottesdienst findet am Montag, 18. Juli, statt

Der Trauer- und Auferstehungsgottesdienst findet am Montag, 18. Juli, um 10 Uhr in der Kathedrale St.Gallen statt, wie das Bistum mitteilt. Von 9.30 bis 9.45 Uhr läutet in allen Kirchen des Bistums die tiefste Glocke – verbunden mit der Einladung zum Gebet für Bischof Ivo. Für alle, die persönlich von Bischof Ivo Abschied nehmen möchten, wird er am Freitag, 15. Juli, von 9 bis 18 Uhr, im Chor der Kathedrale aufgebahrt.

Die Otmarskrypta, wo Bischof Ivo im Anschluss an den Trauer- und Auferstehungsgottesdienst am Montag beigesetzt wird, ist am folgenden Samstag, 23. Juli, den ganzen Tag für das persönliche Gebet geöffnet, ebenso vor und nach den Sonntagsgottesdiensten am 24. Juli. (pd/dar)