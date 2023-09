Todesfall Rekrut stirbt am Mittwochabend beim Marsch zwischen Wattwil und Rapperswil – die Militärjustiz untersucht nun den Fall Beim Schiessplatz Cholloch brach ein Rekrut der Panzerschule 21 zusammen. Er verstarb später im Spital. Der letzte derartige Todesfall in der Schweizer Armee liegt drei Jahre zurück.

Der Marsch fand auf dem Schiessplatz Cholloch statt. Bild: key

Am späten Mittwochabend befand sich die Panzerschule 21 inmitten eines zweieinhalb Kilometer langen «sportlichen Patrouillenmarsches» der Schweizer Armee, wie Mediensprecher Stefan Hofer sagt. Dort, auf dem Schiessplatz Cholloch zwischen Wattwil und Rapperswil, nahe des Rickenpasses, brach ein Rekrut zusammen. Er wurde zwar sofort medizinisch betreut und mit der Rega ins Spital gebracht, verstarb aber. Das meldete der «Tagesanzeiger» am Donnerstagnachmittag.

Weshalb der Mann starb, das klärt die Militärjustiz nun routinemässig ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen oder gar Monate, bis eine solche Untersuchung vollumfänglich abgeschlossen ist.

Woher der verstorbene Rekrut stammt, teilt die Armee aus Rücksicht vor den Hinterbliebenen nicht mit. Sie werden psychologisch betreut, genauso wie die Panzerschule 21, deren Dienst weiterläuft, wenngleich das Programm angepasst wurde, wie Hofer auf Anfrage sagt.

Letzter Todesfall 2020

Gemäss dem «Tagesanzeiger» starben in den vergangenen 38 Jahren mindestens neun Menschen aus medizinischen Gründen in der Rekrutenschule, wo die Rekruten monatelang Tag und Nacht verbringen. Der bis anhin letzte Todesfall dieser Art liegt drei Jahre zurück. Damals kehrte ein angehender Grenadier nicht von einem sechseinhalb Kilometer langen Marsch in Isone im Tessin zurück. Er wurde zwar schnell gefunden und umgehend reanimiert, starb aber schliesslich eines natürlichen Todes. (res)