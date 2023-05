Möwen in Rapperswil-Jona an Vogelgrippe gestorben – St.Galler Geflügelbauern müssen nun besonders vorsichtig sein

In Rapperswil-Jona sind Möwen an der Vogelgrippe gestorben. Es ist möglich, dass das Virus schweizweit auf das Hausgeflügel übergreift. Deshalb hat der Bund verfügt, dass die Kantone bei Ausbrüchen besondere Massnahmen ergreifen dürfen. Diese werden nun in Rapperswil-Jona angewendet.