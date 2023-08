Tierschutz In Rorschach stirbt ein Hund im heissen Auto – die Polizei warnt vor dem raschen Hitzetod Am Sonntag bemerkte ein Passant einen im Auto eingesperrten Hund. Trotz eingeschlagener Scheibe konnten Polizisten nur den Hitzetod des Tieres feststellen. In ihrer Mitteilung erteilt die St.Galler Kantonspolizei Ratschläge. Auch die Thurgauer Kollegen wissen um das Problem.

Die Kantonspolizei St.Gallen rät davon ab, Hunde bei Sommerhitze im Auto zu lassen. Symbolbild: Getty

Ein Passant hat am Sonntag die Kantonspolizei St.Gallen über einen winselnden Hund in einem parkierten Auto informiert. Bevor die Polizei an der Mühletobelstrasse eintraf, hatte der Mann ein gekipptes Fenster aufgebrochen und dem Hund Wasser hingestellt. Das Tier reagierte aber nicht. Die Polizisten stellten den Tod der zweijährigen französischen Bulldogge fest, die sich im Kofferraum in einer Hundebox befand. Etwa eine Viertelstunde später erschien der 26-jährige Hundehalter. Er wird nun wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.

Auf Anfrage erklärt Hanspeter Krüsi, Kommunikationsleiter der Kantonspolizei St.Gallen, dass die Polizei bereits vor Jahren einen Ratgeber erstellt habe, wie man mit Tieren im Auto umgehen soll. Schon eine Aussentemperatur von 20 Grad könne das Thermometer im Auto auf über 50 Grad steigen lassen. «Selbst das Öffnen eines Fensters schafft keine Abhilfe, der Kühleffekt ist sehr gering», steht im Ratgeber.

Hunde können nicht schwitzen

Wie die meisten Tiere können Hunde nicht schwitzen. Sie hecheln. Die Hunde stossen dabei das warme Kohlenstoffdioxid aus, das beim Atmen entsteht, und atmen die kalte Luft ein. So kann ein Hund seine Körpertemperatur über längere Zeit selbst regulieren. In einem sehr heissen Auto geht das nicht, weil es insgesamt zu warm ist.

Um das Erhitzen des Autos zu verhindern respektive zu bremsen, helfen spezielle Silberfolien, die über das Auto gelegt werden können. Wer jetzt denkt: «Dann stelle ich mein Auto einfach in den Schatten», dem ist davon abzuraten, wenn sich der Hund im Auto befindet. Denn Schatten wandern mit der Sonne mit. In ihrer Medienmitteilung schreibt die Kapo St.Gallen: «Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sollten ihre Tiere deshalb in der Sommerhitze auf keinen Fall im Auto zurücklassen, sonst besteht die akute Gefahr eines Hitzeschlags.»

«Mir sind nur Hitzetod-Fälle von Hunden bekannt», sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi. Es seien aber auch schon Kleinkinder im Auto zurückgelassen worden. «Diesen Sommer verzeichneten wir keine solchen Fälle, aber in anderen Jahren war es ein Thema», meint er. Dabei handle es sich aber meist um sehr kurze Zeitspannen im heissen Auto.

Jedes Jahr wird gewarnt

Die Kantonspolizei Thurgau gab vor rund einem Monat einen Ratgeberheraus zum Umgang mit Tieren und Kindern im Auto. Darin findet sich nicht nur eine Tabelle, die zeigt, wie schnell ein Auto überhitzt. Es gibt auch Verhaltensregeln für den Fall, dass man ein in ein Auto eingesperrtes Tier oder Kind antrifft.

Zuerst sollte der Lenker oder die Lenkerin gesucht werden; geht das nicht, ist die Polizei einzuschalten. Bis zum Eintreffen der Polizei sollte der Gesundheitszustand der Person oder des Tieres im Auto beobachtet werden. Falls im Notfall die Scheibe eingeschlagen werden müsse, rät die Polizei, Hilfe von Passanten zu holen. Auf Anfrage erklärt Mediensprecher Daniel Meili, dass die Thurgauer Kantonspolizei jedes Jahr auf Facebook und in einer Medienmitteilung über das korrekte Verhalten informiere.