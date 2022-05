Tierrettung Nager auf Abwegen: Polizei fängt Biber in Diepoldsau ein Am Donnerstagmorgen tauchte in Diepoldsau ein Biber auf – mitten im Dorf. Polizei und Wildhüter konnten das Tier einfangen und setzten es im Alten Rhein wieder aus.

Dieser Biber sorgte in Diepoldsau für Aufregung. Bild: Kapo SG

So etwas kommt nicht jeden Tag vor: Am Auffahrtsdonnerstag in aller Herrgottsfrühe erhielt die St.Galler Kantonspolizei die Meldung, in Diepoldsau sei ein Biber aufgetaucht – mitten im Dorf. Ein Mann gab zu Protokoll, das Tier bewege sich noch. Kurz darauf rief eine weitere Einwohnerin an und meldete, der Biber befinde sich mitten auf der Strasse.

Die Polizei transportierte den Biber in einer Hundebox. Bild: Kapo SG

Polizei und Wildhüter rückten aus und konnten das Tier einfangen. Nach kurzer Fahrt in der Hundebox eines Patrouillenwagens wurde der Nager im Naherholungsgebiet am Alten Rhein ausgesetzt, wie Polizeisprecher Florian Schneider auf Anfrage sagt. Auf dem Instagramkanal der Kantonspolizei ist zu sehen, wie der Biber wieder davonschwimmt. Ob er nachts auch den einen oder anderen Baum im Ortskern gefällt hat, ist noch unbekannt.