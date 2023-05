Tierseuche 180 Lachmöwen erliegen im Rheindelta der Vogelgrippe: Vorarlberg warnt auch St.Galler Gemeinden Rund 180 Vögel verendeten im Vorarlberger Naturschutzgebiet Rheindelta. Schuld daran ist die Vogelgrippe. Das Virus ist für Menschen zwar nicht bedenklich, aber die Behörden ordnen nun doch Massnahmen gegen die weitere Verbreitung an.

Eine verendete Lachmöwe liegt im Sand. Diese Art ist im im Winter oft an Schweizer Seen anzutreffen. Bild: Getty

Seit vergangenem Wochenende wurden im Naturschutzgebiet Rheindelta an die 180 tote Vögel gefunden, die meisten davon Lachmöwen. Eine Untersuchung der Tiere hat nun ergeben, dass sie mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert waren, wie die Landespressestelle Vorarlberg meldet. Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz verordnet nun Massnahmen, welche die umliegenden Gemeinden umsetzen sollen. Auch die angrenzenden St.Galler Gemeinden sind gewarnt.

Mitglieder des Naturschutzverein Rheindelta und Mitarbeitende der umliegenden Bauhöfe haben die auffällig vielen toten Vögel eingesammelt. Die Ergebnisse der Untersuchung durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Mödling offenbaren nun, dass es sich beim Vogelgrippe-Virus um die Version «H5N1» handelt. Dieses Virus stellt keine relevante Gefahr für Menschen dar. Bis jetzt sind auch noch keine Infektionen von Hausgeflügel bekannt. Das Virus schwächt Vögel und macht sich unter anderem mit Fieber, erschwerter Atmung und Schwellungen bemerkbar. Ist der Erreger hoch ansteckend, endet die Krankheit bei nahezu allen Vögeln tödlich.

Massnahmen gegen die Weiterverbreitung

Noch bevor der Befund der AGES vorlag, sind alle grösseren Geflügelbetriebe in der Region über die Situation informiert und aufgefordert worden, ihr Geflügel im Stall zu behalten. Am Freitag gab die Bezirkshauptmannschaft Bregenz eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel bekannt. Betroffen sind die österreichischen Gemeinden Gaissau, Höchst, Fussach und Hard. Aber auch in den anderen umliegenden Gemeinden, darunter auch solche aus St.Gallen, soll weiterhin darauf geachtet werden, dass das Wassergeflügel von Hühnern getrennt gehalten wird.

Zudem sollten Tiere nicht im Freien gefüttert werden, da Vogelgrippeviren bei direktem Kontakt mit Wildtieren auf Hausgeflügel übertragen wird. Die Tränken der Tiere sollten nicht mit Oberflächenwasser, also Wasser aus Flüssen und Seen, gespeist werden. Personen, welche die Ställe betreten, sind angehalten, ihre Schuhe zu desinfizieren oder zu wechseln. All diese Massnahmen sollen dabei helfen, das Virus einzudämmen

Aber nicht nur Hausgeflügelbesitzerinnen und -besitzer werden zur Vorsicht gemahnt. Besuchenden des Naturschutzgebietes Rheindelta wird empfohlen, ihre Schuhe vor dem Eintritt zu reinigen und anschliessend auf keinen Fall einen Geflügelstall zu betreten. Sollten Besuchende tote Vögel finden, muss der Naturschutzverein Rheindelta oder das zuständige Gemeindeamt von der Fundstelle verständigt werden.