Tiere «Man muss wissen, was man an der Leine hat»: Hundetrainerin aus Bischofszell schätzt Angriff des Pitbulls in Flawil ein – und sieht Halter jeder Rasse in der Pflicht Pitbulls sind mit vielen Vorurteilen belastet. Der Angriff eines Hundes dieser Rasse auf eine 73-jährige Frau in Flawil entfacht eine alte Diskussion neu. Gerda Messmer ist seit über 30 Jahren Hundetrainerin im Kanton Thurgau und versucht den Vorfall einzuordnen – und mit alten Denkweisen aufzuräumen.

Die Hundetrainerin Gerda Messmer mit einem ihrer beiden Malinoishunde. Bild: zVg

Der Angriff des sechsjährigen American Pitbull Terriers auf eine 73-jährige Velofahrerin in Flawil lässt viele Fragen offen. Der Hund habe sich mutmasslich von seiner 33-jährigen Halterin losgerissen, sei aus dem Halsband und dem Maulkorb geschlüpft und habe dann die Frau auf dem Velo angesprungen. Beim Angriff hat ihr der Hund einen Teil des Ohrs abgebissen.

Pitbull Terrier gelten in manchen Kantonen der Schweiz als Listenhunde, so auch im Thurgau. Allerdings gibt es in St.Gallen keine Bewilligungspflicht für potenziell gefährliche Hunde. Bräuchte es eine? Gerda Messmer ist eine erfahrene Hundetrainerin und Präsidentin der Nordostschweizerischen Vereinigung der SKG Sektionen (NOV) und ordnet den Vorfall in Flawil ein.

Die drängendste Frage vorweg: Warum greift ein Hund auf einem Spaziergang jemanden an?

Gerda Messmer: Am naheliegendsten ist diese Reaktion, wenn sich der Hund erschrocken hat. Schnelle Bewegungen, laute Geräusche, eine ungewohnte Gegend – es gibt einige Faktoren, die einen Einfluss gehabt haben könnten. Hunde greifen in der Regel nicht einfach so an, ausser sie sind darauf trainiert.

Finden Sie die geschilderte Situation nachvollziehbar?

Absolut nicht. Ich kann nicht verstehen, wie sich der Hund aus dem Maulkorb befreit haben soll und falls er das nicht hat, wie er damit die Frau beissen konnte. Den Ort der Verletzung finde ich ebenfalls fragwürdig. Warum der Hund der Frau ans Ohr gesprungen ist, erschliesst sich mir nicht. Die Situation lässt sich aber schwer beurteilen, weil noch nicht bekannt ist, wie sich die Situation genau abgespielt hat.

Welches Szenario erachten Sie als denkbar?

Naheliegend wäre, dass der Hund keinen Maulkorb getragen hat. Das will ich aber gar nicht unterstellen. Es könnte nämlich auch sein, dass der Hund einen Maulkorb trug, der nicht die ganze Schnauze umschloss und so nur vermeintlich vor dem Beissen schützt. Dessen Nutzen ist bedingt: Wenn ein Hund wirklich zubeissen möchte, dann kann er das auch mit dieser Einschränkung. Vielleicht waren Maulkorb und Halsband auch zu locker. Falls er sich erschrocken hat, weil das Velo zu schnell auf ihn zugekommen ist, war es wahrscheinlich eine Abwehrreaktion.

Was würden Sie Velofahrern für ihre Begegnungen mit Hunden raten?

Es hilft schon, wenn sich Joggerinnen und Velofahrer im Voraus bemerkbar machen. Wenn jemand auf einem Velo schnell an einem Hund und dessen Besitzer vorbeifährt, erschrecken sich unter Umständen beide. Dadurch reagiert der Halter vielleicht nicht so schnell wie gewöhnlich und kann den Vierbeinern nicht direkt abrufen. Wenn der Hundebesitzer jedoch vorgewarnt ist, kann er reagieren.

Wie?

Ich persönlich nehme meine Hunde immer nah zu mir und das empfehle ich auch den Leuten, die meine Kurse besuchen. Wenn sich etwas schnell entfernt, kann das je nach Situation den Jagdinstinkt des Tieres wecken. Oder es kann eine Angstreaktion sein. Das Verhalten variiert je nach Hunderasse. Es ist aber für alle Beteiligten sicherer, wenn man den Hund direkt bei sich hat und so zudem besser händeln kann.

Ist diese Verantwortung mit einem Hund grösser?

Als Hundehalter muss man einfach wissen, was man an der Leine hat. Ich habe zwei Malinois, das sind ebenfalls Hunde mit Jagdhundpotenzial und sie werden oft als Schutzhunde eingesetzt. Hundebesitzer sind zu jeder Zeit verpflichtet, sicherzustellen, dass sich ihre Vierbeiner nicht aus der Leine befreien können und immer abrufbar bleiben. Es gibt ja auch Geschirre, mit denen man so einer Situation vorbeugen kann, weil sie sich die Hunde nicht herauswinden können.

Im Kanton Thurgau besteht die Pflicht, mit Hunden, die schwerer als 15 Kilogramm werden, einen Hundekurs zu besuchen. Sollte es diese Auflage überall geben?

Die Regelung finde ich gut, ein Kurs ist definitiv sinnvoll. Es gehört einfach dazu, dass man mit Hunden einen Erziehungskurs absolviert. Dies überall als Pflicht einzuführen, finde ich hingegen wenig sinnvoll, ausser für Ersthundehalter. Da sehe ich die jeweiligen Halter in der Verantwortung. Ideal wäre ein Nationales Hundegesetz, aber das ist politisch nicht durchführbar.

Für Gerda Messmer ist klar: Die richtige Erziehung und Sozialisierung sind wesentlich. Bild: zVg

Bei diesem Vorfall handelt es sich um einen Pitbull Terrier: Diese haben einen schlechten Ruf. Ist dieser berechtigt?

Die kurze Antwort auf diese Frage ist: Nein. Allerdings gehört mehr dazu. Das Problem ist in den meisten Fällen die Hundehaltung und Erziehung. Daher ist es nicht richtig, dass sogenannte Listenhunde schlecht gemacht werden. Diese Hunde haben eine lange Vorgeschichte, die Kämpfe durchaus beinhaltet. Allerdings ist mit der richtigen Erziehung und Sozialisierung vieles möglich und die Vorurteile sind nicht mehr zeitgemäss.

Meinen Sie Hundekämpfe?

Nicht direkt. Besonders diese Rasse wurde früher vielseitig eingesetzt. Unter anderem auch, um Ratten zu fangen. Das wurde von einigen Menschen zum Sport gemacht, allerdings liegt das dann ebenfalls in der Verantwortung der Menschen und nicht des Hundes. Wie auch die Hundekämpfe: Dass Pitbulls gegenüber anderen Hunden oft problematisch sind, erstaunt nicht. Gegenüber Menschen sind sie selten aggressiv. Darum ist es umso wichtiger, sie besonders im Umgang mit anderen Hunden richtig zu sozialisieren.

Wie würden Sie nach über 30 Jahren als Hundetrainerin Ihre Erfahrungen mit Pitbull Terriern beschreiben?

Durchaus positiv. Diese Hunde sind nicht per se böse, sondern unglaublich lernfreudig. Die Hundestatistik der Amicus (Red., Datenbank zur Registrierung von Hunden in der Schweiz) zeigt ausserdem, dass mehrheitlich nicht Listenhunde für solche Vorfälle verantwortlich sind, sondern Familienhunde, die unter unter Umständen nicht ausreichend trainiert wurden.

Erklären Sie uns zum Schluss, was es mit diesem Mythos auf sich hat: Stimmt es, dass Pitbull Terrier den Kiefer nicht mehr aufmachen können, wenn sie einmal zugebissen haben?

Ich bin keine Rassenspezialistin, allerdings habe ich das noch nie erlebt. Wie gesagt, Hunde wurden früher vielseitig eingesetzt, so auch zum Schutz. Sie wurden damals zum Packen und Festhalten gezüchtet. Als Beispiel: Wenn ein Hund seine Besitzer gegen ein grösseres Raubtier verteidigte, ist es nachvollziehbar, warum er nicht mehr loslässt. Sonst wäre er der Unterlegene. Sich in der Beute zu verbeissen, war somit ein Schutzmechanismus.