Weinfelder und Urnäscher holen zusammen Gold bei Dackdecker-WM

Vom 9. bis 11. November fand in St.Gallen die IFD-Weltmeisterschaft Junger Dachdecker statt. Gold in der Kategorie «Dachdeckungen» ging an Sven Grüninger aus Weinfelden und Lukas Nabulon aus Urnäsch.

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, ist es die 10. Goldmedaille in der Kategorie «Dachdeckungen» für die Schweiz an einer IFD-Weltmeisterschaft.

Sven Grüninger hochkonzentriert bei der Arbeit. Bild: Gebäudehülle Schweiz

«Für mich bestand die Herausforderung darin, dass wir das, was wir uns vorgenommen hatten, am Wettkampf perfekt abrufen konnten. Das ist uns mehrheitlich gelungen», sagt Sven Grüninger. Jeder habe mal einen schlechten Moment gehabt, aber weil sie so gut harmoniert hätten, habe man das ausgleichen und trotzdem eine Bestleistung erzielen können. «Mein Highlight der WM war auf jeden Fall das ganze Schweizer Team, die Teilnehmer aller Kategorien. Jeder Abend war auch ein gelungener Abend und das hat sehr viel Spass gemacht», sagt der junge Berufsmann, der in Salenstein wohnt und bei der A. Kuster AG, Weinfelden arbeitet. (pd/chs)