Medienkonferenz Jetzt live: Bundespräsident Alain Berset tritt zurück – alle Infos im Stream und Ticker

Kurzfristig lädt Bundespräsident Alain Berset um 12.30 Uhr im Medienzentrum in Bern zu einer Medienkonferenz ein. In der Einladung wird kein Thema erwähnt. In diesem News-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.