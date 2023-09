Temperaturrekorde Der wärmste und sonnigste September seit Messbeginn: So war der Rekordmonat im Kanton St.Gallen Wie Meteo Schweiz schreibt, ist dieser September der schweizweit wärmste und in gewissen Regionen der sonnigste seit Messbeginn. Etwa im Kanton St.Gallen, der bereits den sonnigsten September in der seit 1959 verfügbaren Messreihe vermeldet hat.

Der September brachte viel Sonne nach St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Die Schweiz erlebte den bei weitem wärmsten September seit Messbeginn 1864.» Das schreibt Meteo Schweiz in einem aktuellen Blogbeitrag auf seinem Portal. Der Monat erreichte im landesweiten Mittel 14,2 Grad, was 3,8 Grad über der Norm 1991–2020 liegt (Stand 29. September 2023).

Der bisherige Septemberrekord von 13,3 Grad stammt aus dem Jahr 1961. Von der vorindustriellen Periode (1871–1900) bis heute (1994–-2023) ist der September in der Schweiz um 1,4 Grad wärmer geworden, heisst es im Beitrag weiter.

Extreme Normabweichung, viele Temperaturrekorde

Der Wert von 3,8 Grad über der Norm im landesweiten Mittel liege im Rekordbereich. Vergleichbare Abweichungen haben nur im Februar 1990 mit 4,0, im Juni 2003 mit 4,7 und im April 2007 mit 4,2 Grad vorgelegen. Der Oktober 2022 brachte ebenfalls 3,9 Grad über der Norm.

Meteo Schweiz schreibt, dass anhaltend sonniges Hochdruckwetter vom 1. bis am 11. September zu diesen «extrem milden Bedingungen» geführt habe. Mit der Umstellung auf wechselhaftes Südwest- und Westwindwetter sei es dann aber auch milde geblieben.

Neue Septemberrekorde gab es bei der Tagesmaximum-Temperatur an 15 Messstandorten und bei der Tagesmittel-Temperatur an 27 Standorten mit längeren Messreihen. Sie wurden in der Periode vom 4. bis am 12. September verzeichnet. Die Rekorde kamen aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz wie dem Jura, dem Wallis, dem Mittelland, dem Engadin und auch von Gipfellagen. Keine Rekorde wurden aus dem Tessin gemeldet.

Viel Sonnenschein

Vom 1. bis am 11. September brachten anhaltende Hochdruckverhältnisse in der ganzen Schweiz viel Sonnenschein. Einzige Ausnahme war der 5. September mit tiefliegender Wolkendecke auf der Alpensüdseite. Sehr sonnig war auch die Periode vom 24. bis am 29. September.

Auf der Alpennordseite wurde regional einer der sonnigsten September seit Messbeginn verzeichnet. St.Gallen meldete bereits den sonnigsten September in der seit 1959 verfügbaren Messreihe. Angesichts des erwarteten sonnigen Monatsendes könnte es zudem an weiteren Orten einen Septemberrekord geben. (pd/mlb)