Tatwaffe Tötungsdelikt im Zoo Bad Ragaz von 2012: Kantonspolizei St.Gallen ermittelt mögliche Tatwaffe – wer kann Angaben zu diesem Messer machen? Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte das Tötungsdelikt, das sich im September 2012 im Zoo Bad Ragaz ereignet hat, bis heute nicht aufgeklärt werden. Weiterentwickelte kriminaltechnische Möglichkeiten veranlassen die Kantonspolizei St.Gallen nun dazu, das Bild eines Messers zu veröffentlichen, das als Tatmittel in Frage kommen könnte.

Bild: Kapo SG

Im September 2012, ereignete sich im Zoo Bad Ragaz ein Tötungsdelikt, bei dem ein 46-jähriger Mann mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Mehrere Monate nach der Tat wurde im Umfeld des Tatorts ein Messer gefunden, kriminaltechnisch gesichert und untersucht, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Aufgrund der Ergebnisse dieser umfassenden Untersuchungen konnte das Messer damals nicht eindeutig als Tatwaffe ermittelt werden.

Ungeklärte Verbrechen werden laufend neu analysiert

Bei der Kantonspolizei sei es laut Medienmitteilung jedoch üblich, dass schwere, ungeklärte Delikte laufend auf neue Erkenntnisse hin untersucht werden. Im Rahmen von Weiterbildungen und Erfahrungsaustauschen von Kriminaltechnikern und Ermittlern werden oftmals auch länger zurückliegende ungeklärte Verbrechen in Fachkreisen gemeinsam thematisiert und analysiert. Innerhalb einer solchen Weiterbildung im Bereich ‹Werkzeugspuren› konnten im Zuge dieses fachlichen Austauschs neue Erkenntnisse aus anderen Fällen gewonnen werden. Dabei wurden insbesondere mögliche Verletzungen und daran befindliche Tatwerkzeugspuren im vorliegenden Fall thematisiert.

Auf Grund dieser Erkenntnisse wurde das Messer, das im Fall des Tötungsdelikts Bad Ragaz sichergestellt wurde, wieder in die Ermittlungen aufgenommen. Details dazu können aus taktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden, heisst es weiter in den Medienmitteilung. Es veranlasst aber die Strafverfolgungsbehörden des Kantons St.Gallen dazu, ein Bild des Messers zu veröffentlichen. Die Strafverfolgungsbehörden gelangen mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer kann Angaben zu diesem Messer betreffend Herkunft (Verkaufsstelle, Internetversand usw.) machen?

Wer weiss, wer im Besitz eines solchen Messers war?

Wer hat vor oder kurz nach dem Tatzeitpunkt schon einmal ein solches Messer gesehen? (allenfalls bei einer anderen Person)

Wurde jemandem ein solches Messer vor dem 10.09.2012 entwendet?

Personen, die Hinweise zum Messer oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommando St.Gallen,

058-229-49-49, in Verbindung zu setzen. (kapo/vat)