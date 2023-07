Taminatal Eine Valenser Frau findet einen Wolf in ihrem Garten – die St.Galler Wildhut erlöst das kranke Tier Am Sonntag meldete eine Frau im Taminatal der Polizei, dass sich ein Wolf in ihrem Garten befinde. Ein Wildhüter musste das Tier erlösen, weil es stark abgemagert war, keine Fluchtreaktionen zeigte und nicht mehr aufstehen konnte. Die Krankheitsursachen und die Identität des Wolfes werden noch abgeklärt.

Der noch nicht identifizierte Wolf lag im Garten einer Valenser Frau. Er war krank und konnte nicht mehr aufstehen. Bild: Getty

Jeder, der einen Garten hat, kennt es: Immer wieder entdeckt man Wildtiere in seinen Rabatten, auf dem Rasen, oder im Gebüsch. Seien es Amseln, Igel oder Salamander. Doch am vergangenen Sonntag hat eine Frau in Valens ein ungewöhnliches Wildtier in ihrem Garten entdeckt: einen Wolf.

Dieser war allerdings zu schwach, um sich zu bewegen, wie das St.Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei mitteilt. Die Frau verständigte die Kantonspolizei, welche die Wildhut aufbot. Ein Wildhüter erlöste den offensichtlich sehr kranken Wolf von seinem Leiden. Simon Meier, Abteilungsleiter Jagd beim Kanton St.Gallen, beschreibt die Situation folgendermassen: «Man hat gesehen, dass das Tier stark abgemagert war, es zeigte keine Fluchtreaktionen und konnte nicht mehr aufstehen.»

Keine Abschussverfügung nötig

Der Abschuss von einzelnen Wölfen, welche Schaden stiften, und die Regulierung von hohen Wolfsbeständen werden in der eidgenössischen Jagdverordnung geregelt. «Hier ging es aber um einen Abschuss eines schwer kranken Tieres, das in der Natur nicht mehr überlebensfähig wäre», sagt Meier. Aus dem Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wild lebender Tiere geht hervor, dass Wölfe, die offensichtlich verletzt oder krank sind, durch die kantonale Wildhut abgeschossen werden können.

Meier sagt: «Was die genauen Krankheitsursachen sind, können wir noch nicht sagen.» Das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern untersucht nun den erlegten Wolf. «Erkenntnisse wird es wohl in ein paar Wochen geben», sagt der Jagd-Abteilungsleiter. «Das Tier ist jedenfalls nicht vorher schon aufgefallen», so Meier.

Der Wolf ist noch nicht identifiziert

«Um welchen Wolf es sich handelt, können wir noch nicht definitiv sagen», so Meier. «Wir haben verschiedene Wölfe im südlichen Sarganserland. Es gibt das Calfeisen-Rudel, aber auch einzelne Wölfe, und im angrenzenden Bündnerland gibt es verschiedene Rudel.» Deshalb untersucht das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern neben den Krankheitsursachen auch, um welchen Wolf es sich handelt und aus welchem Rudel er kam. Das geschieht mithilfe genetischer Analysen.

Wolfsvorkommen im Kanton St.Gallen Im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Graubünden und St.Gallen hat sich 2012 das erste Wolfsrudel in der Schweiz nach der Ausrottung gebildet. Seither wächst die Wolfspopulation stetig. Der Wolf ist im Taminatal und im ganzen Sarganserland sehr präsent. Alleine in Pfäfers gab es in den vergangenen Monaten einige Sichtungen. Der letzte Nutztierriss im Sarganserland ereignete sich am 30. Juni im Rappenloch in Mels, wo sieben Schafe dem Wolf zum Opfer fielen. Zwei Tage später kam es in Grabs in Werdenberg zu einem grösseren Nutztierriss. Einen Monat zuvor gab es einen in Flums. Diese drei Vorfälle mit Nutztieren sind im Kanton St.Gallen seit Jahresbeginn allerdings die einzigen geblieben.

Auf der Suche nach einem Ruheort

Wieso der kranke Wolf in seinen letzten Zügen ausgerechnet in einem Garten Zuflucht gesucht hat, erklärt der Jagd-Abteilungsleiter Meier so: «Es ist möglich, dass sich das kranke Tier wegen seiner Krankheit von seinem Rudel abtrennte oder verstossen wurde.» Also habe das Tier einen Ruheort gesucht, idealerweise wo es ungestört sei und Wasser trinken könne. «Offensichtlich war dieser Garten ein passender Ort», sagt Meier.

Der Jagd-Abteilungsleiter betont, dass bei dem Vorfall keine Personen gefährdet waren und sich alle Beteiligten korrekt verhalten hätten. «Auch die Frau hat das Tier in Ruhe gelassen und es korrekt der Polizei gemeldet», so Meier. «So konnte das Tier von seinem Leiden erlöst werden.»