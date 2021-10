Er verteilte mit der ganzen Fussballmannschaft Flyer, die in der albanischen Sprache verfasst waren. Er tritt jedes Mal nach der PK des Bundesrates in albanischen Sendern auf, die auch in der Schweiz empfangbar sind, um über die neusten Massnahmen zu informieren. Er liess sich die Videos des BAG übersetzt zustellen und spielte sie auf albanischen Sendern aus, die auch in der Schweiz empfangbar sind.

