Synode Fachkräftemangel auch in der Religion: Die evangelisch-reformierte Kirche sucht Pfarrerinnen und Religionslehrer – nun will das Kirchenparlament Antworten Am Montag tagte in St.Gallen das Parlament der evangelisch-reformierten Kirche – und forderte Massnahmen gegen den Personalmangel. In einem halben Jahr sollen erste Ideen präsentiert werden.

Die Petitionäre unter sich: Katja Roelli (stehend) und Marcel Wildi (links) machen sich Sorgen um den Berufsnachwuchs. Bild: PD

Im vergangenen Mai veröffentlichte der Kirchenrat den Amtsbericht für das Jahr 2022. Dies zuhanden der Synode, dem Parlament der evangelisch-reformierten Kirche im Kanton. Der Kirchenrat stellte im Bericht fest, dass von den rund einhundert Pfarrstellen im März 2023 zwölf nicht besetzt waren.

Als das Parlament am Montag zusammenkam, waren die vielen Vakanzen das dominierende Thema im Kantonsratssaal in St.Gallen. So wollte etwa Thierry Thurnheer, Synodaler aus Wil, wissen, was der Kirchenrat gegen das Problem zu tun gedenke.

Und Thurnheer war nicht der einzige: Marcel Wild und Katja Roelli, beide Synodale aus Diepoldsau, haben mit weiteren Mitunterzeichnenden zwei Vorstösse zum Berufsnachwuchs eingereicht. Marcel Wildi eine zum Pfarrerberuf, Katja Roelli zu den Religionslehrpersonen. Schnell war klar, dass die Synode und der Kirchenrat die Sorge um fehlende Mitarbeitende teilten.

«Die Zeit drängt»

Bei den Religionslehrpersonen herrscht Mangel, weil der Unterricht oft zu den gleichen Randstunden stattfindet und darum die möglichen Pensen meist klein bleiben. Für Kirchengemeinden werde es immer schwieriger, sämtliche Lektionen besetzen zu können, sagte Roelli. Darum wollte sie den Kirchenrat beauftragen, den Bedarf an zusätzlichen Religionslehrkräften für die kommenden Schuljahre zu erheben und Sofortmassnahmen vorzuschlagen.

Roelli redete zum Beispiel von einer erleichterten Zulassung. Bei der Detailberatung sprachen sich Synodale zudem dafür aus, die Ausbildung dank zusätzlicher finanzieller Unterstützung der Auszubildenden attraktiver zu machen. Zudem sei zu prüfen, ob die Ausbildung stärker in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu integrieren sei, mit dem Ziel, dass zukünftige Lehrpersonen neben Religion noch weitere Fächer unterrichten könnten. Roelli erinnerte die Synodalen in der Folge daran, dass die Zeit dränge. Deshalb solle der Kirchenrat bereits bis in einem halben Jahr erste Massnahmen vorschlagen. Die Synode folgte Roelli und überwies die Petition.

Auch bei den Pfarrpersonen drängt die Zeit. In den nächsten Jahren werden weit mehr pensioniert als ausgebildet. Weil sich durch den Mangel wohl auch die Aufgaben kirchlicher Mitarbeitenden verändern werden, will Marcel Wildi den zukünftigen Bedarf aller kirchlichen Mitarbeitenden durch den Kirchenrat überprüfen lassen. Zudem soll der Kirchenrat Massnahmen vorschlagen, wie die Zulassung für pastorale Tätigkeiten anzupassen seien. Fabian Kuhn, Pfarrer und Synodaler aus dem Toggenburg, findet die Diskussion zwar zwingend, doch dürfe unter dem Mangel nicht die Qualität von Ausbildung oder Tätigkeit leiden. Doch das Problem scheint unbestritten: Die Synode überwies auch dieses Postulat mit grossem Mehr.

Rechnung besser als erwartet

Ausserdem genehmigte die Synode die Rechnung 2022. Wir haben eine rote Null“, freute sich Heiner Graf, für die Finanzen zuständiger Kirchenrat. Die Rechnung der Kantonalkirche schliesst leicht besser als budgetiert. Im Budget ging der Kirchenrat bei einem Aufwand von rund 20 Millionen Franken noch von einem Rückschlag von 340’000 Franken aus. Dank etwas höherer Steuereinnahmen sowie Budgetdisziplin resultierte schliesslich nur ein leichter Rückschlag von 48’000 Franken. Der Zentralsteuersatz bleibt bei 3,1 Prozent. (pd/res)