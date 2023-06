Synergien Die Kantone St.Gallen und Thurgau wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen Zwei Nachbarkantone rücken politisch näher: Die Thurgauer und die St.Galler Regierung beabsichtigen, gemeinsame Wege einzuschlagen, etwa in den Bereichen Innovation, Raumentwicklung, Verkehr, Bildung, Kultur, Digitalisierung, Sicherheit und Abwehr von Naturgefahren.

Die Regierungen der Kantone Thurgau und St.Gallen trafen sich in Romanshorn (von links): Dominik Diezi, Cornelia Komposch, Marc Mächler, Benedikt van Spyk, Monika Knill, Walter Schönholzer, Laura Bucher, Fredy Fässler, Urs Martin, Bruno Damann, Stefan Kölliker, Beat Tinner, Paul Roth und Susanne Hartmann. Bild: Reto Martin

Die Regierungen der Kantone Thurgau und St.Gallen haben sich in Romanshorn an ihrem traditionellen Arbeitstreffen ausgetauscht. Im Mittelpunkt: die verstärkte Zusammenarbeit. Bereits heute würden die beiden Kantone in zahlreichen Bereichen eng zusammenarbeiten, heisst es in einem Communiqué, das dem Treffen folgte: «Es bestehen diverse Kooperationen, die Vertreterinnen und Vertreter der Kantone gehen Herausforderungen gemeinsam an oder sprechen sich in übergeordneten Fragen untereinander ab.»

Mit sogenannten «übergeordneten Fragen» dürfte kaum die in ihrer ursprünglichen Form gescheiterte Ostschweizer Spitalplanung gemeint sein, zumal der Kanton Thurgau neben Glarus und Graubünden ausgestiegen ist. Auf Anfrage präzisiert der Thurgauer Staatsschreiber Paul Roth: «Es sind insbesondere die politischen Handlungsfelder Raumentwicklung/Raumkonzept, Verkehr – insbesondere ÖV –, Bildung, Landwirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung und Sport gemeint.»

Zusammenarbeit besteht bereits

Doch wo sind die bisherigen Schnittstellen konkret zu verorten? Gemäss Roth gehören dazu etwa die Ostschweizer Fachhochschule OST, die Swiss Future Farm in Tänikon, die Standortentwicklung generell und spezifisch der Entwicklungsschwerpunkt Wil West, Digitalisierungsprojekte wie E-Voting, digitale Verwaltung oder das Ergebnisermittlungssystem für Wahlen und Abstimmungen. Weiter nennt Roth das Immissionsnetzwerk Ostschweiz (Ostluft), die Olma und das Theater St.Gallen. Nicht zuletzt verweist er auf die in den Pandemiejahren aufeinander abgestimmten Covid-19-Massnahmen.

Alle Möglichkeiten für den «Ausbau» prüfen

Wo genau die Kantonsregierungen zusätzliches Kooperationspotenzial verorten, bleibt vorerst schwammig. Möglichkeiten hierfür sehen sie gemäss Mitteilung in den Bereichen Innovation, Raumentwicklung, Verkehr, Bildung, Kultur, Digitalisierung, Sicherheit und Abwehr von Naturgefahren. «Die Konkretisierung über bestehende Zusammenarbeitsbereiche hinaus wurde während des Treffens auf Regierungsebene angestossen. Die Bereiche sollen in nächster Zeit mit den zuständigen politischen und fachlichen Vertretungen konkret darauf geprüft werden, wo effektiv Zusammenarbeitsmöglichkeiten bestehen.» Dabei könnten sich, wo sinnvoll, auch weitere Kantone beteiligen, ergänzt Roth. (seh)