Suchtmittel Alkohol und Tabak für Minderjährige: Die Verstösse bei Testkäufen haben stark zugenommen Testkäufe haben gezeigt: Die beiden Pandemiejahre führten bei vielen Verkaufsstellen im Kanton St.Gallen zu hohen Verstossquoten bei Tabak- und Alkoholverkäufen an Jugendliche. Das Coronavirus spielte dabei eine wichtige Rolle.

Bei den Testkäufen müssen Jugendliche unter 16 Jahren versuchen, Alkohol und Tabak zu kaufen. Bild: Getty

Das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell und die Stiftung Suchthilfe organisieren jährlich Testkäufe an diversen Verkaufsstellen im Kanton St.Gallen, um die Anzahl Verstösse bei Tabak- und Alkoholverkäufen an Jugendliche zu überprüfen. Die Verstossquote der letzten zwei Jahre ist enorm gestiegen. Ein möglicher Grund: das Coronavirus.

Gemäss Medienmitteilung des Gesundheitsdepartements St.Gallen wurden im vergangenen Jahr 47 Prozent der Testverkäufe in Gastronomiebetrieben durchgeführt, 34 Prozent im Detailhandel, 16 Prozent in Tankstellen und Kiosks und neu 3 Prozent auch im Onlinehandel. Insgesamt wurden im Kanton St.Gallen 536 Betriebe in 24 Gemeinden genauer unter die Lupe genommen – im Jahr 2020 waren es 469 Betriebe in 40 Gemeinden. Die Zahlen der Pandemiejahre weichen zwar voneinander nicht allzu sehr ab, diese sind jedoch im Vergleich zu den Jahren davor enorm gestiegen.

Unklarheiten bei den rechtlichen Grundlagen

Beim Alkoholverkauf betrug die Verstossquote 2021 bei den Testkäufen 44 Prozent, beim Tabakverkauf beläuft sie sich bei 25 Prozent. Im Jahr 2019 waren es beim Alkohol 12 Prozent gewesen, beim Tabak 6 Prozent. Der Onlinehandel wurde 2021 neuerdings hinzugezogen und war Spitzenreiter: 84 Prozent der vermeintlichen Käufe an Jugendliche unter 16 wurden bewilligt. Jolanda Welter Alker von der Fachstelle Suchtprävention beim Amt für Gesundheitsvorsorge Kanton St.Gallen erklärt, dass die Verstosse vor allem im Internet so hoch seien, weil auf Websites häufig nur die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt werden müssen. Oder der Käufer müsse nur bestätigen, ob das 18. Lebensjahr bereits erreicht sei. Ein blaues Häkchen zu setzen, reiche meistens aus und schon sei die Kontrolle durchgeführt. Welter Alker sagt:

«Wir würden es begrüssen, wenn die rechtlichen Grundlagen klarer definiert wären.»

Es gibt bereits Online-Verkaufsseiten, die das Scannen einer Identitätskarte zur Alterskontrolle verlangen. Diese Möglichkeit sei laut Welter Alker momentan noch zu wenig verbreitet.

Coronamassnahmen drängen den Jugendschutz in den Hintergrund

Das Coronavirus sei 2021 für viele Verkaufsstellen eine enorme Belastung gewesen, so das Amt für Gesundheitsvorsorge. «Sie waren sehr absorbiert mit den Massnahmen, wie etwa dem Abstandhalten», sagt Welter Alker. Ein möglicher Erklärungsansatz sei daher, dass «existenzielle Fragen den Jugendschutz in den Hintergrund drängten». Die zusätzliche Maskenpflicht erschwerte es dem Verkaufspersonal, das Alter des Käufers richtig einzuschätzen. Stresssituationen beeinträchtigen die Konzentration, um das Alter bei der Ausweiskontrolle korrekt auszurechnen. Häufig komme es zu Rechenfehlern.

Hingegen zog das Gesundheitsdepartement eine positive Bilanz zur Verwendung von Hinweisschildern, die auf das Verkaufsverbot für Alkohol und Tabak an Jugendliche aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr waren 86 Prozent der Hinweisschilder sichtbar bei den Verkaufsstellen angebracht, 2020 waren es nur 62 Prozent.

Strafen fallen weg: Fokus liegt auf der Sensibilisierung des Verkaufspersonals

Für fehlbare Betriebe in den Testkäufen gebe es aber keine strafrechtlichen Konsequenzen, heisst es weiter. Die gesetzliche Grundlage dazu fehlt. Sobald ein Testkauf bei einem Betrieb fehlerhaft verläuft, werden die Resultate der zuständigen Gemeinde kommuniziert. Als mögliche Auswirkung für den Betrieb könnte die Gemeinde einen Patententzug beantragen, so Welter Alker. Im Hinblick auf eine Prognose für dieses Jahr sagt sie:

«Unser Ziel ist es, die Verstossquote weiter zu reduzieren.»

Dieses Jahr wollen wieder mehr St.Galler Gemeinden Testkäufe durchführen, im Jahr 2021 waren sie zurückhaltend gewesen. Dies, weil die Gemeinden vor allem die Gastronomiebetriebe nicht zusätzlich belasten wollten.