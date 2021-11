Studie der HSG Umsätze in der Höhe von 177 Millionen Franken und 1350 Vollzeitstellen: Die wirtschaftliche Bedeutung der Olma-Messen für Stadt und Region Welche Wertschöpfung haben die Olma-Messen für die Stadt St.Gallen und für die Ostschweiz? Und wer profitiert davon? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine neue Studie des Instituts für Systemisches Management und Public Governance der Universität St.Gallen.

Weit über die Stadtgrenze bekannt: die Olma-Messen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Aus der Geschäftstätigkeit der Olma-Messen St.Gallen mit ihren Messen, Kongressen und Events resultieren vielfältige wirtschaftliche Effekte für die Stadt St.Gallen und die Ostschweiz. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Instituts für Systemisches Management und Public Governance der Universität St.Gallen (IMP-HSG), die am Mittwoch vorgestellt wurde.

Die Verantwortlichen haben untersucht, welche Wertschöpfung die Olma-Messen für die Stadt St.Gallen und die Ostschweiz generieren, wer davon profitiert und welche weiteren Effekte die Genossenschaft auf die Region hat.

Über die Studie Die Analysen der Studie «Die regionale Bedeutung der Olma-Messen St.Gallen», unter der Leitung von Dr. Roland Scherer vom IMP-HSG, beziehen sich auf das Jahr 2019. Aufgrund der Coronapandemie kamen die Aktivitäten der Olma-Messen 2020 fast gänzlich zum Erliegen. Für die Studie haben die Forschenden eine regionalökonomische Analyse der Kaufkraft- und Wertschöpfungseffekte der Olma-Messen vorgenommen und eine Online-Befragung der Hotellerie und Privatvermieter in der Destination St.Gallen-Bodensee sowie eine Medienanalyse durchgeführt. Die Studie ist als Download verfügbar. (pd)

1350 Vollzeitstellen im Jahr 2019

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, hat die Studie ergeben, dass die Messen und Veranstaltungen der Olma-Messen im Geschäftsjahr 2019 Gesamtumsätze in Höhe von rund 294 Millionen Franken generierten. Davon fielen rund 177 Millionen Franken in der Ostschweiz an. Die direkten und indirekten Umsätze für die Stadt und Agglomeration St.Gallen betrugen rund 141 Millionen Franken.

In Zusammenhang mit den Olma-Messen waren 2019 in der Ostschweiz direkte, indirekte und induzierte Beschäftigungseffekte von rund 1350 Vollzeitstellen verbunden – rund vier Fünftel fielen auf die Stadt und Agglomeration St.Gallen. Die indirekten Beschäftigungseffekte lagen insbesondere im Gastgewerbe, Handel sowie bei wirtschaftsnahen Dienstleistungen.

Für Beherbergungsbetriebe in der Stadt und Agglomeration St.Gallen stellen die Messen und Veranstaltungen der Olma-Messen laut Studie ein sehr relevantes Nachfragesegment dar. Bei den Veranstaltungen seien es vor allem die nationalen und internationalen Fachkongresse, die in grösserem Umfang zu Übernachtungen führen.

Für die Betriebe in der weiteren Tourismusregion St.Gallen-Bodensee entfalten einzelne Messen und Veranstaltungen wie die Olma oder grössere Fachkongresse eine spürbare Nachfrage. Die Aktivitäten der Olma-Messen St.Gallen sind mit einem geschätzten Einkommens-, Gewinn- und Mehrwertsteueraufkommen von 18 bis 23 Millionen Franken verbunden.

Zusätzlich sind die Olma-Messen laut Studie auch Schaufenster und Plattform der regionalen Wirtschaft und tragen zum Image von Stadt und Region bei.

Stärkung der Region mit Hilfe der Halle 1

Künftig soll das bisher ländlich traditionell geprägte Image weiterentwickelt sowie die Zusammenarbeit im Bereich Strategie und Vermarktung der Standortförderung der Stadt mit dem St.Gallen-Bodensee-Tourismus gestärkt werden.

Zudem soll die Halle 1 genutzt werden, um die Region nachhaltig auf verschiedenen Ebenen zu stärken. Denn die Halle 1 biete einerseits vielfältige Möglichkeiten für neue Messen und grosse Kultur- und Sportveranstaltungen, andererseits verschaffe sie dem ganzen Gelände mehr Spielraum während der Spitzenzeiten. (pd/nat)