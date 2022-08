Stromversorgung St.Galler Feuerwehren machen sich bereit für den Blackout Die Gebäudeversicherung St.Gallen hat beschlossen, in 74 Feuerwehrdepots im Kanton ein stromunabhängiges Notalarmierungssystem zu installieren.

Ein Auslöseterminal der stromunabhängigen Notfallalarmierung. Bild: PD

Die Feuerwehren im Kanton St.Gallen werden bei einem Ereignis über Telefon und Pager – die sogenannte duale Alarmierung – über die kantonale Notrufzentrale alarmiert. Doch was macht die Feuerwehr, wenn der Strom rationiert wird oder gar ausfällt?

Die Gebäudeversicherung St.Gallen (GVSG) hat nun in 73 Feuerwehrdepots im Kanton St.Gallen eine stromunabhängige, sogenannte autarke, Notalarmierung installiert. Bis Ende des laufenden Jahres soll ein weiteres Feuerwehrdepot mit einem Notalarmierungssender ausgestattet werden. Dies, um auch bei Strommangel eine «verlässliche Alarmierung der Feuerwehren sicherzustellen», schreibt die GVSG in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Sender löst Signal aus

Daniel Bischof, Projektleiter autarke Notalarmierung und Fachspezialist Feuerwehr bei der Gebäudeversicherung St.Gallen. Bild: PD

Daniel Bischof ist Projektleiter autarke Notalarmierung und Fachspezialist Feuerwehr bei der Gebäudeversicherung St.Gallen. Er sagt auf Anfrage:

«Fällt der Strom für mindestens 15 Minuten aus, wird vom Sender ein Signal ausgelöst, das die in der entsprechenden Alarmgruppe eingeteilten Feuerwehrangehörigen im Umkreis von 2,5 Kilometern alarmiert.»

Die Alarmierung erfolgt laut Bischof auf die Pager der Feuerwehrfrauen und -männer. «Das ist ein grosser Vorteil, denn die Pager sind stromunabhängig und batteriebetrieben.»

Zudem bestünde die Möglichkeit, im Notfall innerhalb von kurzer Zeit mehr Personal zu alarmieren, so Bischof. «Die Auslöseterminals in den Depots, welche mit einem Akku mit sechs Stunden Laufzeit ausgerüstet sind, sind mit Knöpfen ausgestattet, welche die anwesenden Feuerwehrleute manuell drücken und so die Alarmstufe erhöhen können», erklärt er.

Die stromunabhängige Paging-Lösung hat die Swissphone Wireless AG entwickelt. Letztere ist Betreiberin des schweizerischen Funkrufnetzes Telepage und Spezialistin für Alarmierungslösungen für Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit.

Sabotagerisiko bei Alarmknöpfen

In Appenzell Ausserrhoden gibt es ein ähnliches System. So ist etwa an der Aussenseite des Feuerwehrdepots in Teufen gut sichtbar ein roter Notfallknopf installiert. Im Notfall können die Teufener diesen manuell drücken und so auch bei Strom- oder Internetstörungen die Feuerwehr alarmieren.

Die Technik ist laut Bischof dieselbe wie bei den St.Gallern Notfallsendern, die sich in den Gebäuden drin befinden. «Wir haben uns überlegt, auch im Kanton St.Gallen das Ausserrhoder System anzuwenden», so Bischof.

«Doch wir haben uns bewusst gegen für jeden sichtbare Notfallknöpfe an den Aussenwänden der Depots entschieden.»

Dies wegen des grossen Sabotagerisikos.