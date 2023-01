Stromversorgung Das Wasser fliesst umsonst: Rechtsstreit legt Kraftwerk am Chapfensee ob Mels lahm Seit über einem Jahr produziert das Wasserkraftwerk ob Mels keinen Strom mehr, weil die Druckleitung defekt ist. Repariert wird sie allerdings nicht. Grund dafür: Das Elektrizitätswerk und die Baufirmen sind sich uneins darüber, wer die Schuld am Leck trägt.

Der Chapfensee auf 1030 Metern ist das viertgrösste Kraftwerk im Kanton St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Der Zeitpunkt könnte nicht unpassender sein, zumal die Energiekrise das ganze Land prägt: Das Wasserkraftwerk beim Chapfensee ob Mels ist stillgelegt und produziert seit über einem Jahr keinen Strom mehr. Dies, weil sich involvierte Baufirmen und das Elektrizitäts- und Wasserwerk Mels (EWM) vor Gericht darüber streiten, wer das Leck in der Druckleitung zu verantworten hat. Unklar ist deshalb, wer für die Reparatur aufkommen muss. Das berichtet SRF am Mittwochabend in der Sendung «Schweiz aktuell».

Aus diesem Grund fliesst das Wasser des Chapfensees derzeit anstatt in die Druckleitungen ungenutzt in den Bach – und das, obschon das viertgrösste Kraftwerk im Kanton St.Gallen Strom für rund 5500 Haushalte liefern könnte.

Gemäss Markus Zai, Geschäftsleiter des Elektrizitäts- und Wasserwerks Mels, bemerkte man nach der Sanierung des Kraftwerks, dass aus der Druckleitung Wasser ausgetreten ist. Mit den involvierten Bauunternehmen versuchte das EWM daraufhin eine Lösung zu finden – allerdings vergeblich.

Reparatur würde Beweise zerstören

Anzunehmen wäre, dass das EWM die Reparatur selbst in die Hand nimmt. So einfach sei das aber nicht, wie Markus Zai gegenüber SRF erklärt: «Wir können nicht ins Bauwerk eingreifen, weil wir sonst die Beweismittel zerstören würden.» Der Fall liegt aktuell beim Handelsgericht, der Streit dauert schon ein Jahr. Seither hat das Wasserkraftwerk keinen Strom mehr produziert.

Pro Natura schlägt Notkredit vor

Das ungenutzte Potenzial der Infrastruktur verärgert auch die Naturschutzverbände. In der Sendung schlägt Corina Del Fabbro, Geschäftsleiterin von Pro Natura St.Gallen-Appenzell, dem Elektrizitäts- und Wasserwerk Mels deshalb vor, bei Bund oder Kanton einen Notkredit für die Reparatur zu beantragen, um das Kraftwerk wieder zum Laufen zu bringen, bis das Handelsgericht sein Urteil gefällt hat. Gerade jetzt sei das Interesse gross, dass bestehende Anlagen auch wirklich betrieben würden.

Urs Arnold winkt den Vorschlag ab. Der Leiter Wasserkraft beim Amt für Bau und Umwelt des Kantons St.Gallen sagt gegenüber SRF: «Erstens haben wir nicht einmal eine Kasse, aus der wir dieses Geld vorschiessen könnten. Und zweitens handelt es sich um eine privatrechtliche Angelegenheit, in die sich der Kanton nicht einmischen darf.»

Somit sind dem Elektrizitäts- und Wasserwerk Mels die Hände gebunden. Ihm gehen Millionen von Franken flöten, weil Strom für über 20'000 Personen nun extern eingekauft werden muss. (seh)