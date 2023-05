TOGGENBURG Zu viele Stunden, zu viele Tage, keine Pausen: Ein Hotelier-Ehepaar hat seine Angestellten und Lehrlinge systematisch ausgepresst Zwei Hotelbetreibende aus dem Toggenburg haben während dreier Jahre gegen das Arbeitsgesetz und den Jugendarbeitsschutz verstossen. Die Angestellten arbeiteten oft länger als vom Gesetzgeber erlaubt. Nun müssen die zwei Beschuldigten eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich bezahlen.

Die Angestellten eines Toggenburger Hotels mussten teilweise länger als 14 Stunden pro Tag arbeiten – und das ohne Pausen. Bild: iStockphoto

Satte 33 Seiten lang ist der Strafbefehl eines Toggenburger Hotelier-Ehepaars. 39 geschädigte Person sind darin aufgeführt. Die beschuldigten Personen hätten über rund drei Jahre hinweg ihre Angestellten systematisch ausgenutzt und dadurch gegen das Arbeitsgesetz verstossen, schreibt die Staatsanwaltschaft St.Gallen.

Beide Hotelbetreibenden waren verantwortlich für die Lehrlingsausbildung sowie das Personal. Der 44-jährige Mann kümmerte sich dabei um die Küche, die 47-jährige Frau um die restlichen Arbeitsbereiche. Beide waren Ansprechpersonen des zuständigen Arbeitsinspektors und der Lehraufsicht des Amtes für Berufsbildung.

Gegen den Jugendarbeitsschutz verstossen

Die Tatzeit des Ehepaars erstreckte sich von Anfang 2019 bis Ende 2021. Ob in der Küche, an der Rezeption oder im Service: Die 39 Angestellten des Hotels haben die Höchstarbeitszeit von neun Stunden fortwährend deutlich überschritten. Teilweise arbeiteten sie mehr als 14 Stunden pro Tag. Sie mussten zudem regelmässig länger als sieben Tage am Stück durcharbeiten. Die tägliche Ruhezeit von elf Stunden wurde nur selten eingehalten. Insgesamt musste das Personal mehrmals länger als 50 Stunden pro Woche arbeiten.

Unter den Angestellten waren auch ein Praktikant und acht Lehrlinge, zwei davon waren zu dieser Zeit noch unter 16 Jahre alt. Bei ihnen haben die Hotelbetreiber zusätzlich unzählige Male gegen den Jugendarbeitsschutz verstossen. Die Lernenden mussten vor ihren wöchentlichen Schultagen verbotenerweise länger als bis 20 Uhr arbeiten. Für unter 16-Jährige ist es allgemein verboten, bis länger als acht Uhr abends zu arbeiten. Bei Jugendlichen beträgt die tägliche Ruhezeit sogar zwölf Stunden. Auch gegen diese hat das Ehepaar meistens verstossen.

Personalmangel verschlechterte die Arbeitsbedingungen

Die Beschuldigten waren sich der genannten Missstände und Verstösse gegen die Arbeitsgesetzgebung bewusst. Die Frau kontrollierte jeweils die Arbeitszeiterfassung der Angestellten. Es gab ausserdem Reklamationen von Angehörigen der Lernenden und später auch vom Arbeitsinspektorat des Kantons.

Das Ehepaar unterliess es dennoch, die Arbeitszeiten anzupassen, obwohl sie als Arbeitgeber, Lehrmeister, Verwaltungsräte und Geschäftsführende des Hotels verpflichtet gewesen wären. Sie hätten die Missstände nach Kenntnisnahme beheben und dafür sorgen müssen, dass diese sich nicht wiederholen würden.

Die Arbeitskräfte und insbesondere auch die Lernenden mussten systematisch über den gesetzlich vorgegeben Limiten arbeiten. Darüber hinaus seien die Einsatzpläne andauernd spontan bekannt gegeben oder geändert worden. Die Beschuldigten haben dies laut dem Strafbefehl willentlich in Kauf genommen, da sie zu wenig Personal hatten.

Saftige Geldstrafe für die Beschuldigten

Die beiden Hotelbetreiber werden der mehrfachen Widerhandlung gegen Arbeits- und Ruhezeiten sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen den Sonderschutz der jugendlichen Arbeitnehmer schuldig gesprochen.

Beide erhalten eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 110 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren. Das entspricht einer Summe von 19’800 Franken. Hinzu kommen jeweils 3900 Franken Busse. Die Verfahrenskosten von insgesamt 3300 Franken muss sich das Paar teilen. Gesamthaft kommt dabei ein Rechnungsbetrag von 25’300 Franken für jeden der beiden zusammen. Der Strafbefehl ist rechtskräftig. Der beschuldigte Geschäftsführer wollte auf Anfrage keine Stellung dazu nehmen.