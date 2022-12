St.Margrethen Blaufahrer fährt in Verkehrsinsel und begeht Fahrerflucht Am Freitagabend kurz vor 19 Uhr hat ein 49-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Hauptstrasse in St.Margrethen einen Selbstunfall verursacht. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr er weiter. Er konnte kurze Zeit später von der Kantonspolizei St.Gallen ausfindig gemacht werde. Er war alkoholisiert.

Am Auto und an den Strasseneinrichtungen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss Polizeimeldung fuhr der 49-jährige Mann mit seinem Auto auf der Hauptstrasse in Richtung Rheineck. Auf der Höhe der Liegenschaft 153 prallte das Auto gegen eine Verkehrsinsel. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen ausfindig gemacht werden.

Eine bei ihm durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0.83 mg/l an. Der 49-Jährige musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Am Auto und an den Strasseneinrichtungen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (kapo/dar)