St.Galler Ständeratswahl Nach Rückzug: Die St.Galler FDP empfiehlt im zweiten Wahlgang die SVP-Kandidatin Esther Friedli Vor gut zwei Wochen gab die Freisinnige Susanne Vincenz-Stauffacher bekannt, am 30. April nicht mehr antreten zu wollen. Ihre Stimmen dürften nach rechts fliessen.

Bekommt die Wahlempfehlung von der FDP: Esther Friedli. Bild: Arthur Gamsa

Am Donnerstagabend traf sich die St.Galler FDP zu einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung. Dies, um zu beratschlagen, wen die Partei im zweiten Wahlgang um den freien Ständeratssitz unterstützen soll. Die Parteileitung beantragte, eine Wahlempfehlung zugunsten von Esther Friedli auszusprechen. Dem gaben die 53 stimmberechtigten Mitglieder in der Aula Flös in Buchs statt. Das Resultat: 45 Ja- und 6 Nein-Stimmen, bei 2 Enthaltungen.

Zuvor kam aus dem Lager der Jungfreisinnigen der Antrag auf Stimmfreigabe, da beide Kandidatinnen unwählbar seien. Er blieb chancenlos, trotz Diskussionen.

Eine Überraschung ist die Empfehlung für Friedli nicht. Erst recht nicht nach dem Vorpreschen von Barbara Gysi. Die SP-Nationalrätin holte im ersten Wahlgang nur 17,5 Prozent der Stimmen und landete damit hinter SVP-Kandidatin Friedli mit 43,9 und der Freisinnigen Susanne Vincenz-Stauffacher mit 21,2 Prozent der Stimmen. Gleichwohl kündigte Gysi noch am Wahlsonntag an, am 30. April erneut antreten zu wollen. Der FDP blieb damit nur noch der Rückzug. Um zu «verhindern, dass sich die bürgerlichen Stimmen aufteilen», wie Vincenz in einer Medienmitteilung schrieb.