St.Galler Ständeratswahl Kommt es nun zur Anti-Friedli-Allianz? SVP: «Wir haben keine Angst» – Mitte denkt über Wahlempfehlung nach SVP-Kandidatin Esther Friedli liegt im Rennen um den St.Galler Ständeratssitz weit vorn. Nun stehen Gespräche der anderen Parteien für den zweiten Wahlgang bevor. Die Grünen ziehen sich zurück – die SP jedoch nicht. Und auch die Mitte redet mit.

Das lief noch besser als erwartet: SVP-Kandidatin Esther Friedli wird nach Bekanntgabe der Resultate am Sonntag im Pfalzkeller gefeiert. Bild: Michel Canonica / Tagblatt

Der Ständeratssitz von Paul Rechsteiner ist nach wie vor unbesetzt: Im ersten Wahlgang am Sonntag erreichte keine der vier Kandidatinnen das absolute Mehr. Jedoch: Esther Friedli (SVP) liegt mit 43,9 Prozent der Stimmen sehr weit vorne – jedenfalls noch weiter vorne, als das viele erwartet hatten.

Friedlis Abstand auf die Zweitplatzierte, Susanne Vincenz-Stauffacher, beträgt über 20 Prozent (siehe Grafik). Die FDP-Kandidatin wiederum hat die Ergebnisse von Barbara Gysi (SP) und Franziska Ryser (Grüne) deutlicher übertroffen, als dies die Umfragewerte vom Februar vermuten liessen. Damals lagen Vincenz und Ryser fast gleichauf, Gysi befand sich auf dem letzten Platz. Jetzt sieht es anders aus: Gysi hat Ryser knapp überholt – um 376 Stimmen.

Was heisst das nun für den zweiten Wahlgang am 30. April? Bekommt es die SVP mit einer Allianz der anderen Parteien zu tun?

Eine Kampfansage von links

SP und Grüne hatten im Vorfeld abgesprochen: Jene Kandidatin, die weniger Stimmen erzielt hat, zieht sich zurück. Franziska Ryser wird somit nicht mehr antreten, wie sie am Sonntag nach Bekanntwerden der Ergebnisse im Pfalzkeller in St.Gallen bestätigt: «An diese Abmachung mit Barbara Gysi halte ich mich.» Sie sei zufrieden mit ihrem Resultat. «Ich habe deutlich über die grüne Basis hinaus Stimmen erzielt.» Wenn man ihre Stimmen und jene von Barbara Gysi gemeinsam anschaue, dann sei es ein gutes Ergebnis für Linksgrün – «es könnte gelingen, den Sitz im zweiten Wahlgang zu halten».

Genau gleich sieht das die SP: Barbara Gysi geht noch am Sonntagmittag sogleich zum Angriff über und sagt: «Es ist klar, dass ich wieder antrete. Wir wollen unseren Sitz verteidigen.» Ihr Ziel sei es nun, das «ökologische Potenzial» voll auszuschöpfen. Zudem wolle sie sozial eingestellte Mitte-Wählerinnen und -wähler ansprechen. «Das sind nicht wenige», betont Gysi.

Sie erklärt sich ihr Resultat unter anderem mit ihrer langjährigen Erfahrung: Sie sei im Kanton St.Gallen nun schon seit 25 Jahren politisch unterwegs. Zu einem möglichen Schulterschluss von Linksgrün mit den Freisinnigen sagt Gysi: «Wir würden uns freuen, wenn uns die FDP unterstützen würde.»

Treten sie beide nochmals an – trotz des grossen Vorsprungs von SVP-Kandidatin Esther Friedli? Susanne Vincenz (links) und Barbara Gysi am Sonntag im Pfalzkeller. Bild: Michel Canonica / Tagblatt

Die SP Kanton St.Gallen doppelt wenig später nach – und verschickt ein Communiqué mit klarer Ansage im Titel: «Kein Rückzug von Barbara Gysi». Zusammen würden Barbara Gysi und Franziska Ryser 34,6 Prozent der Stimmen vereinen. Das Fazit der Sozialdemokraten mit Blick auf den Ständerat: «Eine rein bürgerliche Vertretung wäre verheerend.»

Die FDP gibt sich noch bedeckt

Die FDP lässt sich noch nicht auf die Äste hinaus. «Ich freue mich über die rund 27’000 Stimmen, die ich erhalten habe. Das ist ein Vertrauensbeweis mir gegenüber», sagt Susanne Vincenz-Stauffacher. Falls es im Vorfeld dieser Wahl eine Spaltung im FDP-Lager gegeben habe, so sei diese nie bis zu ihr durchgedrungen. «Ich hatte immer vollen Support.»

Im Hinblick auf den zweiten Wahlgang bleibt sie vorerst zurückhaltend: «Jetzt kommt die Zeit der Parteistrateginnen und -strategen. Auch ich selber werde dieses Resultat nun setzen lassen, werde mit meiner Familie und meiner Partei intensive Gespräche führen.»

Welche Erwartungen hat FDP-Präsident Raphael Frei jetzt an die anderen Parteien? «Wir gehen ergebnisoffen in diese Gespräche», sagt er. Es gehe darum, die Ausgangslage zu analysieren – «und dann werden wir zeitnah entscheiden, wie wir weiter vorgehen». Jedenfalls sei das Ergebnis von Vincenz-Stauffacher «ein schönes Resultat», das über den bisherigen FDP-Wähleranteil hinausgehe.

Mitte entscheidet am 5. April

Mitmischen wird in den nächsten Wochen auch die Mitte: Sie hatte Stimmfreigabe beschlossen und keine der vier Kandidatinnen unterstützt. «Es war aber klar, dass das nur für den ersten Wahlgang gilt», sagt Parteipräsidentin Franziska Steiner-Kaufmann. Im Hinblick auf den zweiten Wahlgang werde man weitere Diskussionen führen. «An der Delegiertenversammlung vom 5. April werden wir entscheiden, ob wir eine Wahlempfehlung abgeben oder nicht.»

Grünen-Kandidatin Franziska Ryser. Bild: Michel Canonica / Tagblatt

An den Gesprächen der Parteien werden sich allenfalls auch die Grünen nochmals beteiligen, wie Präsident Daniel Bosshard sagt – um darauf hinzuwirken, dass die SP tatsächlich nochmals antritt. Zum Resultat des ersten Wahlgangs sagt Bosshard: «Wir sind etwas enttäuscht, dass es nicht mindestens für den dritten Platz gereicht hat.» Dennoch, Rysers Abstand auf Gysi sei klein und das Ergebnis respektabel, gerade auch mit Blick auf das deutlich kleinere Wahlkampfbudget der Grünen im Vergleich mit den anderen Parteien. «Wir haben einen effizienten Wahlkampf geleistet.»

Friedli: «Ich fühle eine grosse Dankbarkeit»

Was sagt die SVP dazu, dass es zu einer Anti-Friedli-Allianz kommen könnte? «Wir haben keine Angst», sagt Parteipräsident Walter Gartmann. Jedoch: «Es wäre schwach, wenn die FDP eine unheilige Allianz mit Linksgrün eingehen würde», betont Gartmann. Die einzige richtige Allianz sei ein bürgerlicher Schulterschluss.

Als im Pfalzkeller das Ergebnis des ersten Wahlgangs verkündet wurde, brach in der SVP-Gruppe lauter Jubel aus. «Ich fühle eine grosse Dankbarkeit», sagt Esther Friedli kurz darauf. Noch am Morgen habe sie zu ihrem Partner Toni Brunner gesagt: «Meine grösste Angst ist, dass ich unter dem Wähleranteil der SVP bleibe.» Diese Angst war offensichtlich unbegründet. Die SVP-Ständeratskandidatin hat weit über die eigene Parteibasis hinaus Stimmen geholt. So habe sie auch auf die Unterstützung der Bauern und Gastrovertreter zählen können, sagt sie.

Das gute Ergebnis sei für den zweiten Wahlgang eine «grosse Motivation», so Friedli. Nun müsse sie aufpassen, dass es ihr gelinge, nochmals alle Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Friedli erklärt sich ihr gutes Abschneiden damit, dass sie eine sachbezogene und lösungsorientierte Politik mit «bürgerlichem Wertekompass» verfolge. «Ich bin vom Typ her eher zurückhaltend. Mir geht es um die Sache, nicht um meine Person», sagte Friedli