St.Galler Ständeratswahl Gelingt der St.Galler SVP heute, wovon sie seit Jahren träumt? Zieht sie mit Esther Friedli erstmals in den Ständerat ein? In wenigen Stunden steht fest, wer neu den Kanton St.Gallen im Ständerat vertreten wird: SVP-Nationalrätin Esther Friedli, die aus der Poleposition startet? Oder SP-Nationalrätin Barbara Gysi, der eine Aufholjagd gelingt?

Verlässt Esther Friedli heute den Pfalzkeller als neue Ständerätin? Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 12. 3. 2023)

«Ich bin vom Typ her eher zurückhaltend. Mir geht es um die Sache, nicht um meine Person.» Das sagt Esther Friedli über sich. Doch heute ist es anders. Denn heute könnte ihr gelingen, was einer ganzen Reihe prominenter Parteikollegen misslang: Erstmals könnte die St.Galler SVP in den Ständerat einziehen - mit Esther Friedli. Noch nie war die Partei so nahe an ihrem Ziel. Erstmals könnte ihr der vor Jahren angekündigte «Sturm aufs Stöckli» in St.Gallen gelingen.

Und so kann es durchaus sein, dass die Spitze der St.Galler SVP am frühen Nachmittag stolz verkündet, Esther Friedli habe den Ständeratssitz von Paul Rechsteiner «im Sturm» erobert. Die Toggenburgerin ist haushohe Favoritin. Sie erzielte im ersten Wahlgang 43,9 Prozent der Stimmen, 55’660 an der Zahl. Ein Ergebnis, das selbst die kühnsten Berufsoptimisten ihrer Partei kaum erwartet hatten.

Barbara Gysi, ihre Herausfordererin und Verteidigerin von Rechsteiners Ständeratssitz, kam auf 17,5 Prozent der Stimmen. 22’167 der Wählerinnen und Wähler legten im ersten Wahlgang Mitte März für die langjährige Nationalrätin und Gewerkschafterin ein.

Ein Blick auf die Ergebnisse in den Gemeinden zeigte: Esther Friedli, Nationalrätin, Politologin und Gastronomin, holte in 73 der 75 St.Galler Gemeinden am meisten Stimmen. Also nicht nur auf dem von der SVP dominierten Land, sondern in den Städten Rapperswil-Jona und Wil, der Heimat von Barbara Gysi.

Das tat sich seit dem ersten Wahlgang

Was hat sich seit dem ersten Wahlgang getan? FDP und Grüne zogen sich aus dem Wahlkampf zurück. Ihre Kandidatinnen Susanne Vincenz-Stauffacher und Franziska Ryser waren im ersten Wahlgang auf den Plätzen 2 und 4 gelandet. Barbara Gysi kann nun auf die Stimmen der Grünen zählen. Auch auf jene der Grünliberalen und von zahlreichen Umwelt- und Naturschutzorganisationen, aus Kulturkreisen, von Pflegepersonal. Gysi ist einer der prägenden Köpfe der Pflegeinitiative.

Die FDP stellt sich nun hinter Esther Friedli. Ebenso die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Und was macht die Mitte, die mit Benedikt Würth bereits im Ständerat sitzt? Sie beschliesst, wie schon im ersten Wahlgang, Stimmfreigabe. Doch Esther Friedli kann auf den starken, bäuerlich-konservativen Flügel der Mitte zählen. Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat und oberster Bauer im Land, gehört zwar nicht ihrem Komitee an, empfiehlt die Toggenburgerin aber mit dem Bauernverband zur Wahl.

Ein Rückblick: Rechsteiner liess Brunner alt aussehen

«Uns wurde noch nie etwas geschenkt», sagte Barbara Gysi kurz nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur. Im Kanton St.Gallen schon gar nicht. Mit der Wilerin wäre die SP erst zum vierten Mal in der Geschichte des Kantons im Ständerat vertreten.

Eine Niederlage wäre denn auch nicht nur für Barbara Gysi bitter, sondern auch für die SP. 2011 hatte die Partei einen unerwarteten Triumph feiern können: Paul Rechsteiners Sieg über Toni Brunner bei der Ständeratswahl vor zwölf Jahren war eine Sensation. Brunner, Lebenspartner von Esther Friedli und damals Präsident der SVP Schweiz, war als Favorit ins Rennen gegangen. Doch Rechsteiner, Nationalrat, Gewerkschafter und im ersten Wahlgang Viertplatzierter, zog an ihm vorbei - und ins Stöckli ein. Vergangenen Herbst gab Rechsteiner seinen Rückzug aus der nationalen Politik per Ende 2022 bekannt.

Eine Besonderheit: Bern entdeckt die Ostschweiz

Das historische Ereignis von damals könnte sich heute wiederholen - allerdings auf der Gegnerseite der SP. Reüssiert Esther Friedli, zieht die St.Galler SVP erstmals in ihrer Geschichte in die kleine Kammer in Bern ein. Fährt sie eine Niederlage ein, heisst es ausgeträumt für die SVP - und das für längere Zeit. Kein Wunder, hat die SVP in den vergangenen Wochen alles in Bewegung gesetzt, um den Sack zuzumachen. Alt Bundesrat Ueli Maurer war öfter in der Ostschweiz zugegen und rührte die Werbetrommel für die Toggenburgerin.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (Mitte), Nationalrätin Barbara Gysi und Regierungsrätin Laura Bucher (rechts) in der Lokremise. Bild: Marius Eckert (St.Gallen, 20. 4. 2023)

Doch auch die SP liess sich nicht lumpen: Auf ihre Einladung kam erstmals die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider nach St.Gallen und sprach an einer Veranstaltung über häusliche Gewalt. Und auch Bundespräsident Alain Berset war im März an einen Informationsanlass zur Umsetzung der Pflegeinitiative nach St.Gallen gereist.