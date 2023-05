St.Galler Staatsanwaltschaft «Dilettantisches Vorgehen der Staatsanwaltschaft»: St.Galler Handwerker erhält ungefragt 249 Franken – und wird angeklagt Eine Privatperson überweist fälschlicherweise einem Handwerker einen Geldbetrag – der St.Galler wird prompt wegen eines Vermögensdelikts angeklagt. Jetzt wurde der Angeklagte freigesprochen. Sein Verteidiger spricht von einem Skandal.

Einem St.Galler Handwerker wurde von ihm unbemerkt 249 Franken von einem Basler Staatsanwalt auf sein Konto überwiesen. Bild: Getty Images

Wie der Beschuldigte am Kreisgericht St.Gallen erklärte, begann für ihn der Ärger um die 249 Franken mit einem Telefonanruf. Laut seinen Aussagen rief ein ihm unbekannter Mann an, der ihn aufforderte, einen Betrag zurückzuzahlen, der fälschlicherweise von einer Privatperson auf sein Konto eingezahlt worden sei. Ihm sei der Anruf sehr seltsam vorgekommen, weshalb er dem Anrufer gesagt habe, er kümmere sich nicht selber um solche Angelegenheiten, sondern werde seinen Anwalt informieren.

Anrufer entpuppt sich als Staatsanwalt

Als er den Vorfall seinem Anwalt erzählte, wusste er ihm weder den Namen des Anrufers noch seine Funktion zu nennen. Erst als er die Telefonnummer im Speicher überprüfte, stellte er fest, dass es sich um einen Staatsanwalt aus Basellandschaft gehandelt hatte. Er habe dann längere Zeit nichts mehr gehört, bis er zu einer Einvernahme aufgeboten worden sei. Dabei habe er erfahren, dass die Staatsanwaltschaft Basellandschaft die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft St.Gallen übergeben habe.

Gemäss den weiteren Schilderungen des Beschuldigten nannte man ihm bei der Einvernahme zunächst ein falsches Datum, an dem der Betrag auf sein Konto eingezahlt wurde. Bei der Überprüfung der Kontoauszüge fand er dementsprechend keinen Kontoeintrag über 249 Franken. Später wurde das Datum berichtigt und er fand tatsächlich den fälschlich bei ihm gelandeten Betrag. Er habe in den Einvernahmen stets gesagt, er zahle der Privatperson das Geld selbstverständlich zurück, wenn es tatsächlich auf seinem Konto gelandet sei, betonte der Handwerker. Auf Anraten seines Anwalts aber habe er noch zugewartet, bis die ganze Angelegenheit endlich geklärt worden sei.

Nun schickte ihm aber die St.Galler Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, mit dem sie ihn des geringfügigen Vermögensdelikts (unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten) schuldig erklärte und ihm eine Busse von 750 Franken auferlegte. Zusammen mit den Gebühren und besonderen Auslagen hätte er 1100 Franken bezahlen müssen. Gegen diesen Strafbefehl setzte sich der 56-jährige Schweizer zur Wehr.

Vorgehen ist mehr als unzulässig

Der Verteidiger forderte an der ordentlichen Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen, sein Mandant sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Das Vorgehen des Staatsanwaltes von Basellandschaft bezeichnete er als dilettantisch und unzulässig, ja sogar fast skandalös. Fast täglich werde darauf hingewiesen, man solle am Telefon auf keine Zahlungsaufforderungen eingehen, weil die Gefahr von Trickbetrügern bestehe.

Es sei mehr als verständlich, dass der Beschuldigte irritiert auf den Anruf reagiert habe, zumal er aus heiterem Himmel mit dem besagten Kontoeingang konfrontiert worden sei. Der Privatkläger habe sich vor dem Telefonanruf des Staatsanwaltes kein einziges Mal bei ihm gemeldet.

Die unheilvolle Dynamik habe sich fortgesetzt, als der Fall an die St.Galler Staatsanwaltschaft übergeben worden sei. Dort habe ein Sachbearbeiter mit staatsanwaltlichen Befugnissen völlig zu Unrecht einen Straftatbestand angenommen. Dieser sei aber keinesfalls gegeben. Die 249 Franken seien aus unerfindlichen Gründen auf dem Konto seines Mandanten gelandet. Es sei für ihn nicht ersichtlich gewesen, von wem der Betrag stamme. Als Handwerker würden bei ihm viele Kleinbeträge eingehen, weshalb er den besagten nicht als Fehleingang habe erkennen können.

Kosten übernimmt der Staat

Für den Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen war der Fall ebenfalls klar. Er sprach den Beschuldigten von Schuld und Strafe frei. Die Zivilklage des Privatklägers wurde auf den Zivilweg verwiesen. Die Verfahrenskosten von 1450 Franken trägt der Staat. Zudem erhält der Beschuldigte für die private Verteidigung 6440 Franken.