St.Galler Regierungswahl Auch der Rorschacher Stadt- und Kantonsrat Guido Etterlin will den Sitz von Fredy Fässler Für die Nachfolge des St.Galler Regierungsrats Fredy Fässler kommt ein dritter Name ins Spiel: Nebst Bettina Surber und Dario Sulzer will auch Guido Etterlin kandidieren. Die SP Rorschach hat ihn nominiert.

Guido Etterlin möchte in die St.Galler Regierung. Bild: PD

Sein Name kursierte bereits, jetzt ist es definitiv: Guido Etterlin steigt ins Rennen um den frei werdenden SP-Sitz in der St.Galler Regierung. Die SP Rorschach hat ihn nominiert, wie es in einer Mitteilung vom Sonntagabend heisst. «Guido Etterlin verfügt über eine langjährige Exekutiverfahrung als Stadtrat und Schulratspräsident in Rorschach. Ebenso politisiert er seit sieben Jahren im Kantonsrat und hat sich Respekt verschafft in wichtigen bildungspolitischen Themen und als Mitglied in der Finanzkommission.» Dort vertrete er konsequent soziale Anliegen und die Interessen der Städte und Zentren, die im Kantonsrat einen schweren Stand hätten.

Guido Etterlin ist Betriebsökonom HWV und patentierter Rechtsagent. Er engagiert sich seit Jahren im Vorstand des Schulträgerverbandes und präsidiert den Verein Theater Sinnflut.

Die SP Rorschach zeigt sich überzeugt, mit Guido Etterlin «eine fähige, engagierte und zuverlässige Persönlichkeit» für dieses Amt zu nominieren.

Damit hat die SP Kanton St.Gallen nebst Bettina Surber und Dario Sulzer eine dritte Person zur Auswahl, die für die Nachfolge von Fredy Fässler kandidieren möchte. Über die definitive Nomination entscheidet der kantonale Parteitag im November.