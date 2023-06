St.Gallen Winkeln Keine Ermittlungen, keine Busse: Deshalb kommt der Jogger von der St.Galler Autobahn straflos davon Ende Mai auf der St.Galler Stadtautobahn: Ein Leser filmt einen Mann, der im stockenden Verkehr in Winkeln eine kurze Strecke neben den Autos herrennt. Jetzt ist klar: Der Autobahnjogger erhält keine Busse, obwohl dieses Manöver einen Straftatbestand darstellt.

Video: Leserreporter

Es ist eine gefährliche Szene, die sich am Freitagabend des 26. Mai auf der Stadtautobahn bei Winkeln abspielt: Ein Mann rennt ein kurzes Stück neben der langsam rollenden Blechlawine her, bevor er in ein weisses Auto mit Zürcher Kennzeichen zusteigt. Festgehalten wird diese Aktion von einem Leserreporter, der ebenfalls im stockenden Kolonnenverkehr feststeckt.

Auf Nachfrage bei der Polizei kommentierte Kapo-Mediensprecher Florian Schneider diese Szene deutsch und deutlich: «Das ist eine saublöde Aktion.» Und: «Wenn Fussgänger irgendwo nichts verloren haben, dann auf einer Autobahn. Das ist das gefährlichste Pflaster, auf dem sich ein Mensch zu Fuss bewegen kann.»

Grundsatz der Verhältnismässigkeit

Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Bild: Kapo SG

Aber hat diese Aktion auch ein Nachspiel für den Autobahnjogger? Kassiert er eine Busse? Der Aufwand für die Ermittlungen stehe in diesem Fall in keinem Verhältnis zur Ordnungsbusse von 20 Franken, die für das Betreten einer Autobahn vorgesehen sei, sagt Florian Schneider auf Anfrage drei Wochen nach dem Vorfall. Deshalb habe man von einem Ermittlungsverfahren abgesehen und lasse das Opportunitätsprinzip gelten. Will heissen: Die Ordnungsbehörde könne, müsse aber nicht eingreifen. Es gelte der Grundsatz der Verhältnismässigkeit.

Nur, wenn man eine Panne hat

Die Mitarbeitenden bei der Kantonspolizei seien sich gewohnt, solche Videos genau auszuwerten, sagt Schneider weiter. «Auf den Aufnahmen sieht man, dass der Mann etwas in der Hand hält. Es könnte ein T-Shirt oder etwas ähnliches sein.» Es sei also möglich, dass etwas aus dem Auto gefallen sei und der Mann dies aufgelesen habe. Natürlich sei es auch in so einem Fall nicht erlaubt, die Autobahn zu betreten, so Schneider. «Es gibt nur einen einzigen Grund, auf einer Autobahn sein Fahrzeug zu verlassen: Dann, wenn man eine Panne hat.»