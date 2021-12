St.Gallen Urnenabstimmung statt Bürgerversammlung – Kanton beschliesst aufgrund der Pandemie dringliche Verordnung Die St.Galler Regierung ermöglicht den Gemeinden im kommenden ersten Halbjahr, die aktuellen Geschäfte an einer Bürgerversammlung oder mit einer Urnenabstimmung zu beschliessen. Weiter wird vom Kanton die Frist für die Beschlussfassung über Budget und Steuerfuss 2022 sowie über die Jahresrechnung 2021 bis Juni 2022 verlängert.

Im nächsten Halbjahr erlaubt die St.Galler Regierung den Gemeinden, aktuelle Geschäfte an einer Bürgerversammlung oder mit einer Urnenabstimmung zu beschliessen. Bild: PD

Die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen unterliegt aufgrund der Coronamassnahmen bestimmten Beschränkungen. Davon ausgenommen sind Versammlungen legislativer Organe auf Gemeindeebene – also auch Bürgerversammlungen, so die Staatskanzlei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Doch zu beachten sei, dass auch für Bürgerversammlungen ein entsprechendes Schutzkonzept erstellt werden müsse.

Frühzeitige Planungssicherheit

Dabei könne es je nach Gemeinde vorkommen, dass mehrere hundert Personen an einer Bürgerversammlung teilnehmen. Insbesondere stark gefährdete Personen könnten deshalb auf die Teilnahme an einer Bürgerversammlung verzichten, was demokratiepolitisch nicht wünschenswert wäre. Gemäss Kanton sei eine Verschiebung der Bürgerversammlung aufgrund der unsicheren Lage und der notwendigen Vorbereitungszeit nur sehr schwer planbar. Die Regierung schafft deshalb auf Wunsch der Gemeinden frühzeitig Planungssicherheit und Klarheit.

Mit einer dringlichen Verordnung ermöglicht sie den Gemeinden im ersten Halbjahr 2022 eine Beschlussfassung per Urnenabstimmung anstelle einer Bürgerversammlung. Die Durchführung einer Bürgerversammlung ist aber weiterhin möglich, sofern das übergeordnete Recht eine solche zulässt.

Fristverlängerung für Budget und Steuerfuss 2022 sowie Jahresrechnung 2021

Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, dass die Bürgerschaft Budget und Steuerfuss 2022 sowie die Jahresrechnung 2021 bis zum 15. April 2022 beschliesst. Mit der verabschiedeten Regelung wird die Frist bis 19. Juni 2022 verlängert. Somit könne sichergestellt werden, dass die Beschlussfassung über Budget und Steuerfuss 2022 sowie über die Jahresrechnung 2021 und alle weiteren Geschäfte rechtzeitig erfolgen kann und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinden gewahrt bleibt. (pd/red)