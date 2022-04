St.Gallen Städtische Talentschule erhält kantonale Anerkennung wieder und sucht Anbindung an das Projekt «Sportvision Ost» Auf Gesuch der Stadt St.Gallen hat das Bildungsdepartement die kantonale Anerkennung für die städtische Talentschule erteilt. Damit können auch Talente aus der Region die Schule besuchen. Die städtische Talentschule positioniert sich auch als Gesprächs- und Verhandlungspartnerin für anstehende Entwicklungen im Bereich der Sportförderung.

Die Stadt St.Gallen führt seit dem Sommer 2006 eine Talentschule. Im Juli 2007 erteilte das Bildungsdepartement die kantonale Anerkennung für die Förderung von Sporttalenten. Im April 2012 wurde die Anerkennung auf die Förderbereiche Musik und Gestaltung ausgeweitet.

Zum Zeitpunkt der Einführung im Jahr 2006 sah das Konzept bewusst eine Beschulung der Talente integriert in den Regelklassen der städtischen Oberstufe vor. «Im Jahr 2015 erliess der Kanton St.Gallen eine neue Schulgeldregelung, worauf die Stadt keine auswärtigen Talente mehr aufnahm. Das führte zum Verlust der kantonalen Anerkennung der Talentschule», wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Für die städtischen Schülerinnen und Schüler konnte die Talentschule erfolgreich weitergeführt werden.

Künftig reine Talentklassen

Das neue Konzept sehe nun vor, dass die Jugendlichen mit Talentstatus künftig in reinen Talentklassen der Oberstufe Centrum typengemischt (Real- und Sekundarschülerinnen und -schüler) unterrichtet werden. Es werde auf eine Flexibilisierung der Organisation geachtet.

Ein Coaching- und Mentoring-System stelle die adäquate Begleitung der Schülerinnen und Schüler auf Basis hoher Selbstbestimmung und -organisation sicher.

Keine Mehrkosten für die Stadt

«Der Modellwechsel hat zur Folge, dass die Beschulung auswärtiger Talente nicht zu Mehrkosten für die Stadt führt», so der Wortlaut der Mitteilung. Der Grund liege darin, dass das vom Kanton festgelegte jährliche Schulgeld, welches die Herkunftsgemeinde zu bezahlen habe, für die Beschulung in reinen Talentklassen mit 19’000 Franken deutlich höher ausfalle, als jenes für die integrative Beschulung in Regelklassen, das 11’000 Franken betrage.

Zudem sei der Kanton der Stadt entgegengekommen, indem einerseits Talente aller Sparten in reinen Talentklassen gefördert werden können und andererseits das Schulgeld für die Beschulung in reinen Talentklassen für alle Talente mit 19’000 Franken in gleicher Höhe festgelegt worden sei.

Verhandlungspartnerin für «Sportvision Ost»

Mit der Wiedererlangung der kantonalen Anerkennung positioniere sich die Stadt mit der städtischen Talentschule als Gesprächs- und Verhandlungspartnerin beispielsweise im Projekt «Sportvision Ost», welches derzeit vom Kanton bearbeitet wird. Dieses setzt sich zum Ziel, innovative Infrastrukturen, Kompetenzzentren und Bildungsangebote für Sporttalente sowie Leistungssportlerinnen und -sportler zu schaffen.

Wie es in der Mitteilung heisst, sei eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden, welche unter anderem auf die beiden Schwerpunktstandorte Sarganserland und St.Gallen (Gründenmoos) fokussiere. «Das Projekt ‹Sportvision Ost› stellt für die Weiterentwicklung der Sportanlage Gründenmoos für die Standortattraktivität der Stadt St.Gallen und für die Sportförderung in der Region eine grosse Chance dar», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (pd/red)